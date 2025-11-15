ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
182.8萬起！台灣「福斯T-Roc特仕車」外觀升級超帥　大改款再等等

▲台灣福斯T-Roc推出有感升級特仕車！可謂入主現行款最佳時刻。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯T-Roc推出有感升級特仕車！可謂入主現行款最佳時刻。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯汽車推出T-Roc R極緻版特仕車，首度導入Volkswagen R部門獨家調製特殊新色霧影消光灰搭配全新19吋Pretori鋁圈，可謂在明年大改款之前，入手現行款好時機，售價182.8萬起！

▲台灣福斯T-Roc推出有感升級特仕車！可謂入主現行款最佳時刻。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯T-Roc推出有感升級特仕車！可謂入主現行款最佳時刻。（圖／翻攝自福斯）

▲新車能搭配最高10萬舊換新補貼。

T-Roc R極緻版現正搭配政府汰舊換新貨物稅減徵後享172.8萬元起，還可以4萬元升級價值10萬元限量霧影消光灰車色套件，而福斯人禮遇計畫白金卡會員再購享2萬元購車金，總計最高優惠價值達18萬元。

極緻版專屬套件擁兩種專屬車色：首次在台引進Volkswagen R部門獨有研發新色「霧影消光灰」及時尚前衛的「金屬流光銀」，並且選用19吋Pretoria鋁合金輪圈，成為路上脫穎而出的迷人存在。

▲台灣福斯T-Roc推出有感升級特仕車！可謂入主現行款最佳時刻。（圖／翻攝自福斯）

▲動力擁有出色的300匹馬力，會跑、又超帥。

T-Roc R極緻版擁強大動力配置，發揮最大馬力300匹、最大扭力40.8經斤米和零百加速僅4.9秒的驚人實力，且以DCC 主動式底盤控制系統以及R 專屬運動化懸吊（車身降 20 mm）賦予一流操控。

不僅具備R 專屬數位化座艙設計以及R 專屬外觀 / Black Style 黑化套件，由內而外盡顯強烈跑格氛圍，T-Roc R極緻版配備完整IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統和數位化座艙，安全與實用一應俱全。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：福斯TiguanSUV休旅車TouranT-RocVolkswagenTayronT-CrossT-Roc

曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案

182.8萬起！台灣「福斯T-Roc特仕車」外觀升級超帥　大改款再等等

182.8萬起！台灣「福斯T-Roc特仕車」外觀升級超帥　大改款再等等

【周焦點】國產油電休旅上市　6代TOYOTA RAV4售價出爐　三菱國產7人座

【周焦點】國產油電休旅上市　6代TOYOTA RAV4售價出爐　三菱國產7人座

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

329萬起！台灣Audi「新年式雙旗艦休旅上市」　配備升級更有料

329萬起！台灣Audi「新年式雙旗艦休旅上市」　配備升級更有料

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」海外開賣112萬新台幣！台灣11/18現身

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」海外開賣112萬新台幣！台灣11/18現身

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

麥拉倫「首款高性能休旅車」即將現身！搭油電動力挑戰保時捷凱燕

麥拉倫「首款高性能休旅車」即將現身！搭油電動力挑戰保時捷凱燕

讀者迴響

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」海外開賣112萬新台幣！台灣11/18現身

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」海外開賣112萬新台幣！台灣11/18現身

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

