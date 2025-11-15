182.8萬起！台灣「福斯T-Roc特仕車」外觀升級超帥　大改款再等等

▲台灣福斯T-Roc推出有感升級特仕車！可謂入主現行款最佳時刻。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯汽車推出T-Roc R極緻版特仕車，首度導入Volkswagen R部門獨家調製特殊新色霧影消光灰搭配全新19吋Pretori鋁圈，可謂在明年大改款之前，入手現行款好時機，售價182.8萬起！

▲新車能搭配最高10萬舊換新補貼。

T-Roc R極緻版現正搭配政府汰舊換新貨物稅減徵後享172.8萬元起，還可以4萬元升級價值10萬元限量霧影消光灰車色套件，而福斯人禮遇計畫白金卡會員再購享2萬元購車金，總計最高優惠價值達18萬元。

極緻版專屬套件擁兩種專屬車色：首次在台引進Volkswagen R部門獨有研發新色「霧影消光灰」及時尚前衛的「金屬流光銀」，並且選用19吋Pretoria鋁合金輪圈，成為路上脫穎而出的迷人存在。

▲動力擁有出色的300匹馬力，會跑、又超帥。

T-Roc R極緻版擁強大動力配置，發揮最大馬力300匹、最大扭力40.8經斤米和零百加速僅4.9秒的驚人實力，且以DCC 主動式底盤控制系統以及R 專屬運動化懸吊（車身降 20 mm）賦予一流操控。

不僅具備R 專屬數位化座艙設計以及R 專屬外觀 / Black Style 黑化套件，由內而外盡顯強烈跑格氛圍，T-Roc R極緻版配備完整IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統和數位化座艙，安全與實用一應俱全。