三菱「全新7人座休旅」左駕版現身折合新台幣72萬！台灣未來國產化機率高

▲三菱Destinator進軍菲律賓市場！推出左駕版本。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱積極在東南亞拓展休旅市場，品牌近日於菲律賓發表的3排7人座Destinator 左駕版本。這款新車被視為 Xforce 的延伸車系，不僅擁有更大的車身與3排座布局，也是台灣原廠積極評估導入車款。

▲菲律賓共有3款車型可選，售價新台幣72萬起。

三菱Destinator於菲律賓即將上市，也代表出現左駕版本，菲律賓市場共有3款車型可選，當地售價折合新台幣72～100萬左右，整體車格比台灣即將上市的Xforce略大，也比 Outlander 略大一號，未來台灣國產化上市後，將能補上國產舊Outlander的戰略位置。

▲內裝鋪陳與Xforce大同小異，不過擁有魅力的3排空間。

內裝格局同樣與 Xforce相近，但氣氛、空間感更出色，擁有8吋數位儀表、12.3吋螢幕、Yamaha合作高級音響、全景天窗、64色氣氛燈等。

與Xforce的1.5升自然進氣引擎不同，Destinator採用的是1.5升渦輪搭配CVT變速箱，擁有163匹馬力、25.5公斤米扭力，並具備五種行駛模式（濕地、鋪裝、一般、碎石、泥地），同時配備品牌主打的 AYC動態控制技術，提升行路穩定。