新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

▲北美推出新年式LEXUS UX。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

急需大改款活絡戰力的LEXUS UX，並未釋出任何新一代資訊，北美已經推出新年式UX，外觀、內裝配備未有大幅度變動，但售價卻小幅調漲，入手價折合新台幣117萬。

▲日本先前有消息流出，UX車系將在近期陸續停產。

日本先前已爆出久未改款的LEXUS UX恐在近期劃下句點，為了活絡戰力，北美先推出新年式刺激買氣。新年式車型以維持產品穩定性為主要方向，調整內容以車色更新為主，整體變動幅度相對有限。

北美2026 年式 UX 的售價為 38,035 美金，折合新台幣117萬，相較前一年度調漲 215 美金，約為新台幣6,600元漲幅。

▲新年式增加新車色，配備維持不變。

本次更新新增Ultra White車色取代既有的Eminent White Pearl，而 F Sport 車型亦追加 Caviar單色車色選項，以提供更豐富的外觀選擇。除此之外，其餘外觀與內裝配置皆延續現行設定。

內裝維持12.3吋數位儀表、鍍鉻飾板等繼續沿用，在動力配置方面，2026 年式 UX 仍搭載 2.0 升四缸油電複合動力系統，綜效輸出為 196 匹馬力。