陸電動車廠「零跑推全新小型休旅車A10」！11／21廣州車展首發

圖文／7Car 小七車觀點

Leapmotor 持續擴大車款陣容，這次鎖定競爭最激烈的小型電動 SUV 市場，宣布將推出全新 A10。這款車定位低於 B10，同時還計畫由一款 A05 掀背車與之搭配。官方已釋出首批實車照片，預告將於 11 月 21 日在廣州車展進行全球首發。

從外型來看，A10 延續 Leapmotor 系列一貫的圓潤風格與流暢線條，以 wrap-around 擋風玻璃設計結合淡塑料護板，搭配 LED 燈組與深色光罩，營造出科技感與實用性的結合。現身車色有海藻綠（Seaweed Green）與橡果棕（Acorn Brown），並搭配五輻雙肋式鋁圈。雖然官方尚未正式公布車身尺碼，但預估車長約介於 4,200～4,300 毫米之間，定位於典型小型 SUV 級距。

A10 明顯搭載多項感知科技：車頂具備 LiDAR 雷達裝置，車身側面也可見多組感應器，顯示將配備完整的先進駕駛輔助系統（ADAS）。這與 Leapmotor 強調的「智慧」SUV 角色不謀而合。

室內預計將延續 Leapmotor 一貫的極簡設計思路，以寬大資訊娛樂螢幕為核心，儀表板布局乾淨俐落，乘坐人數為五人。其電動平台被官方形容為能有效利用空間的架構，且 A10 被標示為「智慧、高級、長續航」SUV。

至於動力架構，官方尚未公布細節，但外界普遍預測 A10 將採單馬達配置，續航力則會與同級小型電動車競爭。至於未來 A05 小型掀背的動力與車型走向，也備受關注。

2026 年型的 A10 以及 A05 同時將拓展至歐洲市場。這兩款車將加入 Leapmotor 在歐洲已有的陣容，包括 T03、B05、B10 和 C10。回到中國市場，Leapmotor 的產品線現有 B01、C01 轎車，以及 C11、C16、D19 等 SUV，A10 的加入進一步補齊小型純電 SUV 的空白。

在中國大陸市場銷量方面，Leapmotor 表現亮眼。今年 1 至 9 月，品牌累計交車 395,516 輛，年增率高達 129％，全球總銷量突破百萬大關。2025 年 10 月銷量更達到 70,289 輛，連續第六個月刷新單月銷售紀錄。

這次 A10 的發布，象徵 Leapmotor 對小型電動 SUV 市場依然高度野心，也顯示品牌正積極擴展技術實力與產品線。面對激戰的歐洲電動跨界車市場，A10 是否能憑著智慧配置與續航實力突圍，將是 Leapmotor 下一階段成長的重要觀察指標。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Leapmotor零跑A10電動汽車電動休旅車SUV新車

