Hyundai「概念越野休旅Crater」預告登場！粗獷態度開啟冒險新篇章

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 近日釋出全新越野概念車 Crater 的預告資訊，並準備在本週登場的洛杉磯車展正式亮相。從官方目前公開的圖片來看，這款作品明顯不是以城市 SUV 為思考起點，而是將焦點放在更純粹的越野氛圍，呈現出一種帶著粗獷態度、願意把車身弄髒的設計走向。雖然名稱與中國大陸市場販售的 Creta 小型車不同，Crater 這個字本身帶有衝擊感，也讓外界對 Hyundai 接下來的冒險式產品策略產生更多想像。

就目前的線索來看，Crater 擁有相當挺拔的車身比例，短前後懸、外擴輪拱與明顯的越野姿態，都讓人感受到 Hyundai 想在設計上做出更大突破。車頭採用封閉式格柵，配上簡潔的燈組排列，整體呈現出未來感與工具性兼具的語彙，似乎暗示這款概念車不僅僅是造型練習，而是設想「更硬派」的品牌個性如何落地。對應 Hyundai 近年推出的 XRT 套件，Crater 看起來像是這套風格轉型為真正越野車系之前的一次試驗。

在動力方面，Hyundai 尚未明確透露細節，但從預告圖的封閉格柵與光滑面板來看，電動化很可能是概念重點之一。不過若未來真的量產，考量市場需求與越野車款的普及度，品牌也有可能採用燃油或油電配置，讓車型定位更容易與同級對手競爭。Hyundai 近年在電動車視覺語言上的累積，也有機會透過 Crater 展現其下一階段的風格演化。

目前 Hyundai 在 SUV 市場已有相當完整的產品線，但至今仍缺乏一款真正以越野能力為核心的車型。市場上，消費者對冒險風格車款的興趣依舊高，Ford、Jeep 或 Toyota 都持續以更強調探索精神的產品吸引車迷。Crater 的出現，代表 Hyundai 也看到了同樣的趨勢，因此選擇在此時揭露一款定位更獨特的概念設計，讓品牌在越野領域的存在感有機會往上推。

隨著正式發表日期接近，很快就會看到 Crater 的全貌。如果最終造型如同名稱所帶出的衝擊力道，這款作品勢必會在洛杉磯車展上成為焦點，不僅為 Hyundai 的未來越野方向提供想像，更可能成為品牌下一階段冒險風格的起點。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代Crater越野概念車休旅車SUV汽車新車

【跑著跑著就睡著了】犯睏弟原地躺平成全場焦點！

