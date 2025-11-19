ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「Honda CR-V放大版7人座」推新改款！外型更霸氣、內裝更科技

▲北美發表小改款Honda Pilot。（圖／翻攝自Honda）

▲北美發表小改款Honda Pilot。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

作為北美Honda旗艦休旅代表Pilot，在近期迎來有感的小改款換血，雖然不是大改款，但外觀、內裝、隔音、科技都有感的升級，對於北美喜好大型休旅的買家，又有新選擇了！

▲北美發表小改款Honda Pilot。（圖／翻攝自Honda）

▲北美發表小改款Honda Pilot。（圖／翻攝自Honda）

▲小改款車頭進行整容，帶出更強的旗艦氣勢。

小改款Honda Pilot在外觀上做了不少微調，重點在 看起來更穩、更粗獷。水箱罩變得更大，視覺存在感更強。前後護板造型更突出，依車型不同還有銀色或黑色可選。

車色新加入Silver Metallic、Smoke Blue Pearl，TrailSport車型還有專屬 Ash Green Metallic顏色。雖然不是翻天覆地的大改工程，但整台車看起來更成熟、更霸氣。

▲北美發表小改款Honda Pilot。（圖／翻攝自Honda）

▲北美發表小改款Honda Pilot。（圖／翻攝自Honda）

▲多媒體螢幕、數位儀表尺寸都相較舊款來得更大。

內裝科技大升級，針對多媒體螢幕加大成12.3吋，操作更直覺，同時數位儀表也升級成10.2吋樣式，內建 Google 系統、標配無線 Apple CarPlay / Android Auto，全車都標配電動尾門。

可惜的是，動力維持原樣，也並未有油電技術，延續現行的 3.5 升 V6 引擎，搭配10速自排變速箱，提供285 匹馬力、36.2公斤米扭力，並具有強悍的四驅越野能力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

