「Honda油電雙門好貴」車迷全傻眼：價格太敢賣！台灣年底開價是關鍵

▲Honda Prelude於北美公布售價！簡直是不便宜的情懷。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

Honda 經典雙門跑車 Prelude睽違20多年正式回歸！美國官方公布Prelude 價格為來到43,195美元，折合新台幣134萬元。這價格一出，車圈馬上掀起熱議：Honda 真是「太敢賣」。

▲Honda Prelude會在年底台北車展現身。

全新Honda Prelude主打2.0升油電，這款矚目的油電雙門跑車，會在今年的台北車展現身，而日本、北美售價接連出爐，兩地售價都引起不少車迷討論，這輛日本「精品」油電雙門，屆時要在台灣如何開價，勢必成為台灣本田考驗課題。

在北美市場還另有同級的雙門跑車可選，福特Mustang售價32,320美元、TOYOTA GR86 30,800美元、TOYOTA GR Supra約45,540美元，而採V6動力的Nissan Z則是42,970美元，其中僅有200匹馬力的Honda Prelude售價卻與Nissan Z相近。

▲Honda Prelude是目前同級唯一油電雙門跑車。

不過相較於其他競品採用汽油動力，Honda Prelude則是同級唯一的油電科技，2.0升油電採雙電動馬達，約200匹綜效馬力，繳出市區19.1、高速17.4、平均18.7km/L，可謂節能、性能都要有的平衡之作。