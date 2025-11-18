「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

▲TOYOTA Fortuner即將在澳洲市場停售。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在東南亞、印度賣到缺車的TOYOTA Fortuner，竟然在澳洲市場滑鐵盧，甚至銷量落後對手福特一大截，澳洲TOYOTA原廠更表示，TOYOTA Fortuner即將在澳洲下台一鞠躬。

▲TOYOTA Fortuner連同級的福特都賣輸。

澳洲TOYOTA高層表示，Fortuner 7人座休旅在當地一直都算是小眾車款，銷量始終追不上同級對手。2025年到今年10月止累積2,928輛銷量，而對手福特Everest已經達到2.1萬銷量，甚至Isuzu MU-X也有23,298輛，原廠直言澳洲客戶更喜歡Hilux或直接升級到 Land Cruiser 系列。

▲定位模糊，加上高單價，讓Fortuner在澳洲市場不受歡迎。

有趣的是，Fortuner 在印度、東南亞等市場依然超級受歡迎，是賣到缺車的那種程度。但在澳洲定價太高也是銷量差原因之一，Fortuner 售價從約 59,000 多澳幣起跳（約新台幣119.5萬）、頂規到 72,000 澳幣（約新台幣146.9萬）。問題是，消費者只要再補一點點預算，就能買到更高階、名氣更大的 Land Cruiser Prado，導致Fortuner的定位非常尷尬。