台灣「三菱全新跨界休旅」確認12月底上市！國產7人座隨後來

中華汽車法說會官宣！Xforce小休旅確認年底車展上市。

記者徐煜展／綜合報導

中華汽車在最新的法說會中透露接下來重點計劃，其中三菱更是外界關注焦點，除了確認Xforce小休旅會在今年底12月台北車展上市外，還表示未來還有多款重磅新車將在明年起陸續導入。

目前79.9、84.9萬兩款車型預售的三菱Xforce小休旅，已經確定在今年年底與台灣車迷正式見面。Xforce車長 4,390mm、車寬1,810mm、車高 1,660mm、軸距 2,650mm，搭載1.5升自然進氣，具有L2等級的輔助駕駛科技，是今年第4季國產休旅新黑馬。

▲Destinator預計明年以國產上市，填補舊款Outlander空缺。

中華汽車更提到接下來還有多款新車計劃，雖然尚未透露身分來歷，但以先前台灣原廠透露可得知，與Xforce採同平台的Destinator 7人座已在計劃內，將以國產身分出道，剛好填補即將退場的國產Outlander位置。

國產Outlander即將榮退，未來Outlander將採進口方式導入新一代車型，並提供PHEV插電式油電來與國產Destinator來做市場區隔與價格差異。

其他車款還另有Triton皮卡車、Pajero越野休旅等海外熱門車，預期都會以進口方式導入，未來台灣三菱陣容相當精采，從明年開始，至少有5款以上全新車款陸續登台。