只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

▲大陸新一代TOYOTA RAV4大陸廣汽豐田上市！價格超殺。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這絕對是目前6代TOYOTA RAV4最殺的售價！澳洲、北美市場的第6代TOYOTA RAV4折合新台幣落在95萬起跳，而大陸廣汽豐田直接開出16.98萬人民幣，折合新台幣約75萬，搭配當地優惠補貼，甚至15.98萬人民幣就能入手，折合新台幣71萬。

▲廣汽豐田正式上市新一代RAV4。（圖／翻攝自大陸微博）

繼一汽豐田發表後，廣汽豐田也隨之跟上，推出新一代RAV4（當地稱Wildlander威蘭達），與北美、日本市場不同，除了有2.5升油電外，目前大陸市場獨佔2.0升汽油、2.0升油電等新動力，共計有9款車型可選。

▲大陸提供3款動力，2.0升汽油作為入門款。

在外觀方面，廣汽豐田新一代Wildlander與全球第6代RAV4大同小異，擁有4,600x1,855x1,680mm長寬高、軸距2,690mm。作為關鍵的入門款車型，2.0升汽油開價16.98～20.18萬人民幣，折合新台幣75～89萬。

2.0升油電具有3款車型，開價17.98～19.98萬人民幣，折合新台幣80～89萬，首度出現在6代RAV4的新2.0升油電，價格也是相當能打。



2.5升油電則作為高規車型，開價21.28、23.08萬人民幣，折合新台幣94、102萬，目前大陸全車系的6代RAV4售價，基本都比台灣5代的售價還低。

▲內裝採10.5吋螢幕，搭配12.3吋數位儀表，具備TSS 4.0安全防護。

內裝配備10.5吋觸控螢幕與12.3吋數位儀表。前方HUD 抬頭顯示，採電子式排檔桿亦提升車內收納空間。此外，還搭載TSS 4.0安全系統以提供更全面的駕駛輔助功能。