「第6代TOYOTA RAV4售價來了」北美百萬有找！台灣有望導入美規款

▲新一代TOYOTA RAV4北美終於公開售價！首波只有2.5升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前澳洲市場之後，北美也公開新一代RAV4售價，北美RAV4同樣全面油電化，雖然少了汽油讓入手門檻提高，但油電售價卻比過去來得更低，入手價格折合新台幣99.6萬！

▲北美首波採2.5升油電共計有9款車型，至於2.5升PHEV則隨後跟上。

北美公布第6代RAV4車型，首波僅有2.5升油電，至於2.5升PHEV則會稍晚公布，入門車型 Hybrid LE FWD 定價 31,900 美元，折合新台幣約 99.6 萬；四輪驅動的 Hybrid LE AWD 為 33,300 美元，約新台幣 103.9 萬。

北美市場同樣作了動力調整，6代RAV4不再提供純汽油動力，因此入手門檻提高約2,100美元，但6代RAV4的油電入手價，反而相較5代的油電便宜950美元。

▲和泰曾透露評估美規車計劃，6代RAV4或許就在名單中。

台灣市場上，目前已在出清5代RAV4，經銷端業務透露6代RAV4落在明年3月左右引進，而台灣和泰日前透露正在評估導入TOYOTA美規車計劃，而美規RAV4說不定考量車款之一，隨著美規RAV4終於公布售價，後續台灣第6代RAV4動態值得關注。

北美新一代TOYOTA RAV4車型售價