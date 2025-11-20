ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「第6代TOYOTA RAV4售價來了」北美百萬有找！台灣有望導入美規款

▲日本預告6代RAV4今年開賣！公布車型與動力規格。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA RAV4北美終於公開售價！首波只有2.5升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前澳洲市場之後，北美也公開新一代RAV4售價，北美RAV4同樣全面油電化，雖然少了汽油讓入手門檻提高，但油電售價卻比過去來得更低，入手價格折合新台幣99.6萬！

▲日本預告6代RAV4今年開賣！公布車型與動力規格。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美首波採2.5升油電共計有9款車型，至於2.5升PHEV則隨後跟上。

北美公布第6代RAV4車型，首波僅有2.5升油電，至於2.5升PHEV則會稍晚公布，入門車型 Hybrid LE FWD 定價 31,900 美元，折合新台幣約 99.6 萬；四輪驅動的 Hybrid LE AWD 為 33,300 美元，約新台幣 103.9 萬。

北美市場同樣作了動力調整，6代RAV4不再提供純汽油動力，因此入手門檻提高約2,100美元，但6代RAV4的油電入手價，反而相較5代的油電便宜950美元。

▲TOYOTA 6代RAV4公開車內系統細節，幫正式上市開始暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲和泰曾透露評估美規車計劃，6代RAV4或許就在名單中。

台灣市場上，目前已在出清5代RAV4，經銷端業務透露6代RAV4落在明年3月左右引進，而台灣和泰日前透露正在評估導入TOYOTA美規車計劃，而美規RAV4說不定考量車款之一，隨著美規RAV4終於公布售價，後續台灣第6代RAV4動態值得關注。

北美新一代TOYOTA RAV4車型售價

車型 美金 (USD) 台幣換算 (31.21匯率)
Hybrid LE FWD $31,900 約 NT$996,000
Hybrid LE AWD $33,300 約 NT$1,039,000
Hybrid SE FWD $34,700 約 NT$1,083,000
Hybrid SE AWD $36,100 約 NT$1,127,000
Hybrid XLE Premium FWD $36,100 約 NT$1,127,000
Hybrid XLE Premium AWD $37,500 約 NT$1,170,000
Hybrid Woodland AWD $39,900 約 NT$1,245,000
Hybrid XSE AWD $41,300 約 NT$1,289,000
Hybrid Limited AWD $43,300 約 NT$1,351,000

