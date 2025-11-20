ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
改款「新TOYOTA Corolla」發表！外型更帥、空間更大直逼Camry

▲一汽豐田發表改款新TOYOTA Corolla。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲一汽豐田發表改款新TOYOTA Corolla。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在大陸的一汽豐田之夜活動中，一汽豐田帶來全新改款的TOYOTA Corolla，作為第13代大改款來臨前的過渡期，大陸新改款Corolla不僅外型更帥，空間更是有感放大直逼Camry，並搭載汽油、油電雙動力。

▲一汽豐田發表改款新TOYOTA Corolla。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車頭大整容換上醒目的C字型頭燈組，與家族作呼應。

日前日本東京車展已經出現全新TOYOTA Corolla概念車，為第13代大改款埋下伏筆，不過大陸市場為了強化當地Corolla競爭力，率先在今年發起新改款，也是作為12代與13代銜接的過渡期。

外觀方面，車頭可是大整容不少，換上豐田最新家族語彙，前臉採用類「錘頭鯊」造型，全新燈組與下方的進氣口融為一體，視覺風格更加俐落簡潔。也能與Corolla Cross、Camry等新生代家族作呼應。

▲一汽豐田發表改款新TOYOTA Corolla。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲軸距放大50mm，能帶來更好的空間規劃。

車側線條更有轎跑風，腰線一路從頭燈延伸至尾部。車身尺碼來到 4710×1780×1435mm，軸距則為2750mm，比現款足足多了 50mm，能發揮理想的車室空間，軸距增加有感直逼Camry的2825mm軸距。車尾設計與車頭相呼應，採用時下流行的貫穿式尾燈組。

▲一汽豐田發表改款新TOYOTA Corolla。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力維持雙動力配置。

內裝配備12.9吋中控螢幕 與8.8吋數位儀表，搭配三幅式方向盤，營造更濃厚的科技氛圍。官方也強調這次提供雙色車室設計，讓新車看起來更具年輕化風格。

在安全與輔助駕駛方面，新車全車系皆標配TOYOTA Pilot智能駕駛輔助系統，同時具備疲勞駕駛監測、LDA 車道偏離警示、PDA 主動駕駛輔助、EDSS 緊急駕駛停止等多項科技功能。

動力維持不變，提供2.0升自然進氣、1.8升油電兩種動力，其中油電已升級第5代THS技術，能繳出23.2km/L平均油耗，新車正式上市預計在今年12月。

