它不是Outlander！「Nissan X-Trail 7人座」推新油電　不吃油可跑61公里

▲Nissan X-Trail推出PHEV新選擇，技術來自三菱Outlander。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan X-Trail推出PHEV新選擇，技術來自三菱Outlander。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan可是把成本效益發揮到極致，這次藉由聯盟共享合作，直接把三菱Outlander貼牌成Nissan X-Trail PHEV，率先在北美市場發表，擁有純電續航力61公里！

▲Nissan X-Trail推出PHEV新選擇，技術來自三菱Outlander。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan X-Trail PHEV細節外型作了調整，不過大致輪廓仍有明顯Outlander影子。

從外型來看，這輛Nissan X-Trail PHEV明顯就是來自三菱Outlander貼牌，雖然骨子裡就是 Outlander，不過 Nissan 還是替X-Trail PHEV 打造更符合自家風格的外觀，像是前保桿造型、飾條配色都有調整。

▲Nissan X-Trail推出PHEV新選擇，技術來自三菱Outlander。（圖／翻攝自Nissan）

▲動力採2.4升PHEV插電式油電。

動力當然就是來自Outlander精髓的PHEV系統，採2.4升自然進氣，搭配前後雙電動馬達、電池組，擁有248匹最大馬力、四驅系統，不吃油狀況下，擁有61公里純電續航，滿油、滿電將近676公里。

車內配置三排七人座設定，標配 12.3 吋全數位儀表、9 吋中控螢幕、還有前後 USB 孔。高階版本再給10吋HUD、Bose音響、全景天窗等，該有的舒適配備通通給齊。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanAriya電動車休旅X-TrailNismoTeslaModel YLeafQashqai

