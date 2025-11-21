ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
勞斯萊斯客製化新作「致敬復古街機電玩」！大量手工滿滿像素風

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce 發表全新 Black Badge Ghost Gamer，以 8-bit 復古遊戲文化為靈感打造，成為品牌首款以早期電玩美學為主題的客製化作品。此車是專為一位熱愛街機文化的客戶量身訂製，從車身細節到座艙氛圍皆融入經典街機時代的色彩與視覺語彙。透過大量手工工藝與創意設計，這台 Ghost 不僅是一台豪華房車，更像是一部以懷舊元素構築的可乘坐收藏品。

Black Badge Ghost Gamer 採用獨特的雙色塗裝，車體以 Salamanca Blue 為主調，上半部則選用 Crystal over Diamond Black，以高金屬質感呈現經典街機機台的霓虹風格。最具辨識度的亮點是手繪 Coachline，「Cheeky Alien」圖案以 89 個 3mm「像素」組成，左右兩側搭配不同配色的爆炸圖騰，向早期 8-bit 遊戲畫面致敬。此外，車頭還具備 Illuminated Pantheon Grille，再加上黑色卡鉗與 22 吋 Black Badge 輪圈，使整體造型在復古與現代科技之間取得鮮明對比。

車室以 Black 與 Casden Tan 搭配營造數位懷舊氛圍，「Player 1」、「Player 2」、「Player 3」、「Player 4」字樣以 8-bit 字體繡於座椅上方，頭枕上的 Cheeky Alien 同樣以像素方式呈現。中央後座 Waterfall 區域採用 Technical Fibre 材質，上面手繪飛碟與月面場景，靈感來自早期機台側板藝術，整幅圖像歷經兩週以上打樣調色才完成。部分區域還暗藏「彩蛋」，例如後方餐桌的金屬像素外星人鑲嵌，以及前座空調出風口背面刻畫的 8-bit 圖騰，讓車內成為一場探索遊戲。

為呼應遊戲主題，Ghost Gamer 在車內照明部分也進行全面再設計。中控台的 Illuminated Fascia 透過專屬圖案重現「Laser Base」風格，並以 85 顆光點組成太空戰機意象。頭頂的 Starlight Headliner 則化身「Pixel Blaster」場景，以 80 艘像素戰艦與光纖光點組成的動態星空，品牌標誌性的流星效果也被重新編程，模擬雷射射擊的畫面，營造沉浸式的街機氛圍。迎賓踏板則以 8-bit 字體呈現「PRESS START」、「LEVEL UP」等訊息，使每次開門都像重新啟動遊戲。

Black Badge Ghost Gamer 是 Rolls-Royce 對新世代收藏文化的回應，展現品牌 Bespoke 設計高度自由與工藝極限。這項委製作品成功將早期遊戲美學轉化為奢華語彙，不僅具備極高鑑賞價值，也呈現豪華車品牌與科技、文化之間的新交會。隨著更多客戶展現獨特興趣與創意需求，Rolls-Royce 亦持續證明其在客製化領域的領導地位，並以更大膽的作品迎接新型態的收藏族群。

7car 小七車觀點

本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

柳演錫「前奏猜歌⭢隨機舞稻」 李棟旭超嫌棄：去後面啦XD

