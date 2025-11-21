日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了

▲日系商用車大廠FUSO巴士事業本部長高羅克人站台HHTD25，親自說明與鴻海的合作細節。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／台北報導

今（21）日展開的HHTD25鴻海科技日當中，請到不少合作夥伴到場站台，其中包括今（2025）年8月才簽下MOU的日系商用車大廠FUSO，也由巴士事業本部長高羅克人上台演說，除了簡略介紹FUSO的歷史與發展外，更公布了與鴻海合作的進一步細節，包括引進車款、生產製造與目標等。

▲FUSO在商用車領域已有超過90年歷史，事業版圖除日本外也遍及全球。（圖／記者張慶輝攝）

高羅克人在開頭提到，FUSO是一間在商用車領域有超過90年歷史的老字號，版圖遍及全球市場，總公司位於日本東京川崎，而專責巴士生產的子公司則位於富山，同樣具有超過70年的悠久歷史，高羅克人也強調，近年FUSO的巴士產品特別強調創新安全科技，因為將每一位乘客安全送抵目的地，是最重要的、且最基本的目標。

▲FUSO在巴士領域有著深厚底蘊，鴻海則有創新實力，雙方聯手將能創造更強大的競爭力。（圖／翻攝自鴻海）

為何FUSO會選擇與鴻海合作？高羅克人強調，儘管FUSO在巴士領域擁有悠久歷史，除了瞭解客戶以外，還有具備強大的開發能力、優秀的產品、以及高品質的銷售與售後服務等，如果搭配上鴻海在電動車的創新能力、高科技與軟體實力、還有與全球科技公司的高度合作關係，雙方聯手將能創造出更強大的競爭力。

▲此次亮相的Model U，整體也更加往量產方向靠攏，車內配置更貼近實際使用需求。（圖／記者張慶輝攝）

而外界最關心的雙方合作細節，高羅克人也表示將會選定Model T2大型市區客運電動車、以及Model U輕型接駁巴士，目前FUSO在日本市區客運市場中暫居第2，急需尋找一款能讓FUSO站上領先位置的產品，而在目前領先的接駁巴士級距中，也需要一款產品讓FUSO持續站穩腳步，在後疫情時代巴士需求快速增長、以及各國對於大眾運輸零排放的政策下，選擇與鴻海合作，將能快速達成這些目標，鴻海電動車業務首席策略長關潤也透露，將很快能看到雙方合作的車款落地日本市場。

▲台灣路上常見的Model T也將正式出海，關潤透露兩款車型很快就能在日本見到實車。（圖／記者張慶輝攝）