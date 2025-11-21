ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了

▲日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了。（圖／記者張慶輝攝）

▲日系商用車大廠FUSO巴士事業本部長高羅克人站台HHTD25，親自說明與鴻海的合作細節。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／台北報導

今（21）日展開的HHTD25鴻海科技日當中，請到不少合作夥伴到場站台，其中包括今（2025）年8月才簽下MOU的日系商用車大廠FUSO，也由巴士事業本部長高羅克人上台演說，除了簡略介紹FUSO的歷史與發展外，更公布了與鴻海合作的進一步細節，包括引進車款、生產製造與目標等。

▲日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了。（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO在商用車領域已有超過90年歷史，事業版圖除日本外也遍及全球。（圖／記者張慶輝攝）

高羅克人在開頭提到，FUSO是一間在商用車領域有超過90年歷史的老字號，版圖遍及全球市場，總公司位於日本東京川崎，而專責巴士生產的子公司則位於富山，同樣具有超過70年的悠久歷史，高羅克人也強調，近年FUSO的巴士產品特別強調創新安全科技，因為將每一位乘客安全送抵目的地，是最重要的、且最基本的目標。

▲日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了。（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO在巴士領域有著深厚底蘊，鴻海則有創新實力，雙方聯手將能創造更強大的競爭力。（圖／翻攝自鴻海）

為何FUSO會選擇與鴻海合作？高羅克人強調，儘管FUSO在巴士領域擁有悠久歷史，除了瞭解客戶以外，還有具備強大的開發能力、優秀的產品、以及高品質的銷售與售後服務等，如果搭配上鴻海在電動車的創新能力、高科技與軟體實力、還有與全球科技公司的高度合作關係，雙方聯手將能創造出更強大的競爭力。

▲日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了。（圖／記者張慶輝攝）

▲此次亮相的Model U，整體也更加往量產方向靠攏，車內配置更貼近實際使用需求。（圖／記者張慶輝攝）

而外界最關心的雙方合作細節，高羅克人也表示將會選定Model T2大型市區客運電動車、以及Model U輕型接駁巴士，目前FUSO在日本市區客運市場中暫居第2，急需尋找一款能讓FUSO站上領先位置的產品，而在目前領先的接駁巴士級距中，也需要一款產品讓FUSO持續站穩腳步，在後疫情時代巴士需求快速增長、以及各國對於大眾運輸零排放的政策下，選擇與鴻海合作，將能快速達成這些目標，鴻海電動車業務首席策略長關潤也透露，將很快能看到雙方合作的車款落地日本市場。

▲日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣路上常見的Model T也將正式出海，關潤透露兩款車型很快就能在日本見到實車。（圖／記者張慶輝攝）

►台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

►太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：鴻海Foxconn鴻華先進FoxtronFUSOMitsubishi三菱卡車巴士公車汽車新車電動電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暖到骨子裡】阿嬤行動不便只能門口看 店員主動走出來一件一件讓她挑QQ

推薦閱讀

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

最新文章

TOYOTA Tacoma穩坐美中型皮卡龍頭2025-11-22

TOYOTA皇冠車系問世70年推特仕版2025-11-22

勞斯萊斯新作致敬復古街機電玩2025-11-21

日本商用車廠FUSO站台鴻海科技日2025-11-21

鴻海豪華6人座電動車準量產版現身2025-11-21

鴻海「全新7人座MPV」Model A發表2025-11-21

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱2025-11-21

鴻海Model C雙馬達四驅電動休旅現身2025-11-21

「鴻海、輝達合作電動車」朝Level 4自動駕駛邁進2025-11-21

鴻海科技日開展！「全新世代電動車」都到2025-11-21

熱門文章

鴻海「全新7人座MPV」Model A發表2025-11-21

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱2025-11-21

鴻海豪華6人座電動車準量產版現身2025-11-21

勞斯萊斯新作致敬復古街機電玩2025-11-21

日本商用車廠FUSO站台鴻海科技日2025-11-21

TOYOTA皇冠車系問世70年推特仕版2025-11-22

改款「新TOYOTA Corolla」發表2025-11-20

台灣「三菱全新跨界休旅」確認12月底上市2025-11-21

TOYOTA Tacoma穩坐美中型皮卡龍頭2025-11-22

鴻海Model C雙馬達四驅電動休旅現身2025-11-21

相關新聞

鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟

鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟

外資砍台股創今年最大賣超　台積電、鴻海淪重災區

外資砍台股創今年最大賣超　台積電、鴻海淪重災區

YouBike男超狂！被按喇叭嚇一跳...剪車硬攔公車　當街推擠口角

YouBike男超狂！被按喇叭嚇一跳...剪車硬攔公車　當街推擠口角

鴻海「全新7人座MPV」Model A發表！大空間魔術師　家用、商用都合適

鴻海「全新7人座MPV」Model A發表！大空間魔術師　家用、商用都合適

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱！介面、組裝，空間表現都亮眼

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱！介面、組裝，空間表現都亮眼

讀者迴響

熱門文章

鴻海「全新7人座MPV」Model A發表！大空間魔術師　家用、商用都合適

鴻海「全新7人座MPV」Model A發表！大空間魔術師　家用、商用都合適

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱！介面、組裝，空間表現都亮眼

鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱！介面、組裝，空間表現都亮眼

鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟

鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟

勞斯萊斯客製化新作「致敬復古街機電玩」！大量手工滿滿像素風

勞斯萊斯客製化新作「致敬復古街機電玩」！大量手工滿滿像素風

日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了

日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了

TOYOTA「皇冠車系問世70年」推特仕版！外型更個性化即日上市開賣

TOYOTA「皇冠車系問世70年」推特仕版！外型更個性化即日上市開賣

改款「新TOYOTA Corolla」發表！外型更帥、空間更大直逼Camry

改款「新TOYOTA Corolla」發表！外型更帥、空間更大直逼Camry

台灣「三菱全新跨界休旅」確認12月底上市！國產7人座隨後來

台灣「三菱全新跨界休旅」確認12月底上市！國產7人座隨後來

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366