鴻海「全新國產Model B」最終量產開箱！介面、組裝，空間表現都亮眼

▲鴻海Model B現場已經展示量產市售規格。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在 2025 鴻海科技日（HHTD25）上，備受關注的國產電動車 Model B以最終量產版本姿態正式亮相。與先前展示的概念車相比，本次展出的車輛在內裝介面、組裝細節與功能完整度上，都展現出已接近市售車的成熟水準。

▲介面完全中文化，且操作流暢、好上手，更具備氣氛燈等質感配備。

現場展示的 Model B 中控搭載大型橫式觸控螢幕，與n7直列式大不同，系統以鴻海自家軟體平台為基礎開發。從設定選單、駕駛模式、輔助駕駛、照明、車輛狀態，到 V2L 車外供電等功能，整體介面已完全中文化，選單層級清楚、操作直覺好上手，整體來說給出n7截然不同的新鮮感。

▲空間表現相當優勢，乘坐舒適感上乘。

此次量產版 Model B 的組裝質感顯著升級。從方向盤包覆、車門飾板、座椅縫線到儀表台材質，都能看出已經是成熟水準，內裝觸感也相當優秀。

實際坐進後座，Model B 的腿部與頭部空間都有不錯表現，以跨界休旅定位來說已是相當不錯，加上電動車平整化優勢，就算成年男性乘坐也游刃有餘。

外觀部分與早期亮相版本差異不大，仍保留流線的跨界跑旅造型，車頭最具識別度的橫向 LED光條 讓 Model B 十分搶眼。車尾同樣採用一體式貫穿式尾燈，搭配斜背線條，使整體視覺更運動。