「鴻海、輝達合作電動車」朝Level 4自動駕駛邁進！多家國際巨頭都入列

▲2025鴻海科技日HHTD-Model C、Model B、Model D、Model U、Model T電動車。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海科技日公布未來計劃，將開發先進的自動駕駛電動車。（圖／翻攝自鴻海直播、記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

鴻海科技集團（Foxconn）於11月21日舉行的 鴻海科技日（HHTD25） 上宣布，將與多家全球指標性科技企業合作，攜手邁向 Level 4 自動駕駛技術的研發與量產。此次公開的合作夥伴陣容包括Alphabet（Google子公司）、NVIDIA、IBM、OpenAI、Uber、ABB、FUSO 等國際領導品牌，顯示鴻海在智慧移動與AI領域的全球合作布局已全面擴大。

▲鴻海科技日公布未來計劃，將開發先進的自動駕駛電動車。（圖／翻攝自鴻海直播、記者張慶輝攝）

▲鴻海科技日公布未來計劃，將開發先進的自動駕駛電動車。（圖／翻攝自鴻海直播、記者張慶輝攝）

▲未來鴻海電動車將具備更智慧的Level 4智慧駕駛電動車。

Level 4自動駕駛可在特定區域內，實現完全無人的電動車駕駛，鴻海董事長劉揚偉，以自家在電動車平台、製造與系統整合的優勢，結合合作夥伴於 AI、運算、感測、雲端與機器人技術的能量，將能更快速地推動自動駕駛的商業化進程。

▲鴻海科技日公布未來計劃，將開發先進的自動駕駛電動車。（圖／翻攝自鴻海直播、記者張慶輝攝）

▲鴻海與多家企業持續合作，輝達更是重要合作夥伴。

這也就表示未來的新生代電動車，將在鴻海製造的平台上，運行來自多方合作夥伴的創新技術。「這不僅是電動車的下一步，更是智慧移動全面升級的起點。」

劉揚偉也特別指出，與輝達NVIDIA合作打造高效 AI 運算平台，支援車載大模型與自動駕駛決策系統。

與 ABB Robotics 探索具備 AI 能力的智慧製造流程，提升自駕車零組件與整車生產效率。與 OpenAI 的合作則聚焦於新一代 AI 交互與車內智慧體驗。

