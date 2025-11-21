ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟

▲鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海在HHTD25上帶來內外全面精進的Model D豪華6人座電動車，整體更接近量產樣貌。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

鴻海在今（21）日舉辦的HHTD25鴻海科技日上展出多款電動車，其中過去都以「原型車」身分亮相的豪華6人座電動車Model D，在此次活動中以更接近量產車的樣貌現身，外觀與內裝經過全面優化後，展現出更為成熟的質感，或許也預示著距離正式量產已經不遠了。

▲鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟。（圖／記者張慶輝攝）

▲外型維持Pininfarina提出的設計元素，不過整體質感更像是能實際上路的市售車。

Model D是鴻海與義大利知名設計公司Pininfarina共同開發，此次展車基本維持原型車的設計元素，不過前後燈具都經過調整，看上去更接近能實際上路的市售車，另外前廂蓋的鈑件造型與導流孔尺寸也都和原型車不同，推測也是為了實際投入量產所做的改變。

▲鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟。（圖／記者張慶輝攝）

▲除了部分鈑件造型有明顯調整外，配胎也從低扁平比的跑胎，換成高扁平比的節能胎。

車內搶眼的IVI中控螢幕，尺寸從原型車的23.6吋放大至27吋，搭載鴻華先進自行研發的新世代UI介面，另外在扶手前方還有實體控鍵，能直覺操作如警示燈、空調、音量、座椅通風與加熱等功能，門板上方的環艙氣氛燈取消，改為在下方配備內發光飾板；中排配備2張Ottoman座椅，除了具備全電動調整機能外，亦帶有通風與加熱功能，第3排為2人座設定，同樣採用電動調整，操作起來更加便利。

▲鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟。（圖／記者張慶輝攝）

▲中控螢幕較原型車更為放大，扶手前方新增實體控鍵，2、3排都具備電動調整機能。

此次鴻海並未給出現場2輛Model D的動力規格，參照去年首度現身時的資訊，Model D將搭載新一代800V電能平台，提供250匹單馬達後驅、440匹雙馬達四驅等選項，最大續航力上看800公里，直流快充10分鐘就能跑350公里，搭配主動懸吊與後軸轉向系統，即使軸距高達3,200mm，迴轉半徑也僅需要5.5公尺，更適合地狹人稠的台灣道路。

▲鴻海「豪華6人座電動車」準量產版現身！內外全面優化整體更成熟。（圖／記者張慶輝攝）

▲參照先前資訊，Model D將採用新一代800V電能平台，最大續航力上看800公里。

►台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

►太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：鴻海FoxconnFoxtron鴻華先進ModelD電動車汽車新車開箱MPV6人座7人座量產科技日HHTD25

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

