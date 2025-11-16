韓國最大輪胎廠「韓泰在台發表6款新品」！性能＆休旅＆卡車通通有

▲南韓最大輪胎品牌Hankook韓泰在台發表6款全新胎款，圖為針對乘用車提供的4款新品。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

南韓最大輪胎品牌Hankook韓泰今（16）日在台發表6款全新胎款，範圍涵蓋性能車、轎車、休旅車與大型商用車等，展現持續創新與全面滿足不同市場需求的決心，同時為了表達對台灣市場的重視，韓泰輪胎總部亞太區行銷部總經理D.B.Kim Mr.Kim也親自來台出席發表會，除了介紹新品亮點外，也分享了未來在台經營策略。

▲韓泰輪胎總部亞太區行銷部總經理D.B.Kim Mr.Kim也親自來台出席發表會。

Mr.Kim表示，如同日本及澳洲一樣，台灣也屬於亞太地區較發達的市場之一，高端產品佔比高，也有著較大的未來成長潛力，不過在許多國際品牌環伺之下，市場競爭異常激烈，要取得成功並不容易，韓泰將憑藉先進技術與符合市場需求的行銷策略取得成功；台灣韓泰總經理徐勝起也強調，韓泰不僅有先進研發中心，更有亞洲最大試驗場，技術驅動型的企業形象是韓泰最大特色，能持續領先對手推出滿足消費者需求的尖端技術產品。

▲Ventus evo Z與Ventus evo（上圖）主打性能與操控，適合喜愛享受熱血駕馭的玩家選用。

此次台灣韓泰發表的6款輪胎中，Ventus evo Z與Ventus evo為主打高性能的旗艦運動胎，其中前者是專為賽道打造的超級運動性能胎，透過強悍的乾地抓地力與高速穩定性，為駕駛提供極佳的過彎穩定性；Ventus evo則是品牌最新一代運動性能街胎，不僅乾濕地操控性與日常舒適性兼顧，還較前一代產品提升32%耐用性。

▲針對市場佔比最高的休旅車，韓泰也提供Dynapro HPX（上圖）與Dynapro HP3，滿足車主對行路質感的要求。

針對新車銷量佔比最高的休旅車款，韓泰也同步帶來Dynapro HPX與Dynapro HP3，前者定位為頂級SUV旗艦胎，除了耐用性以外，更著重強調靜音舒適性，為高階休旅車主帶來更高品質的行路質感；Dynapro HP3則是主打耐磨與穩定，並較前代產品提升排水性，更適合台灣的天氣與路況。

▲商用車的Smart Flex AH51與Smart Flex DH51（上圖）主打高里程、低滾阻與優異安全性。

在商用車方面，韓泰則提供全新的Smart Flex AH51與Smart Flex DH51等旗艦產品，兩者除了分別適用於轉向輪與驅動輪以外，都主打高里程、低滾阻與優異安全性等特點，為運輸業減少輪胎與燃油成本的同時，安全表現也不打折扣。