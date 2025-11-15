Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Peugeot 近日正式公開 Polygon 概念車全貌，這款前衛掀背新作不僅延續品牌一貫的法式設計思維，更揭示下一代 208 的雛形。雖然官方並未明確提及車名，但從造型語彙到技術配置，都幾乎可以確定 Polygon 正是為 2027 年登場的全新 208 所鋪的前導之路。

從外觀輪廓來看，Polygon 的設計語氣明顯比現行 208 更具張力，腰線收緊、車肩寬闊、玻璃面積放大，營造出低重心與強烈未來感。雖然概念車上採用的超長上掀式鷗翼車門勢必會在量產時回歸傳統四門設計，但整體比例、燈組輪廓與細節元素已可看出新世代 Peugeot 家族語言的轉變。車側的充電孔與整合式 LED 充電狀態指示燈被安置於 C 柱位置，這項設計呼應經典 205 的造型，同時也極具量產潛力。前後燈組的「三爪」光型被重新水平化詮釋，成為品牌識別的新演化版本。

不過 Polygon 最吸睛之處仍在座艙。Peugeot 以全新世代 i-Cockpit 為核心理念，將過去十年間「儀表置於方向盤上方」的概念推向極限。整片擋風玻璃被轉化為一個 31 吋等效的全景數位顯示介面，整合儀表與中控資訊，呈現科幻般的駕駛環境。中央的 Hypersquare 方形方向盤則象徵 Peugeot 的下一步革新，這項設計早在幾年前便於概念車上現身，現在則更接近量產狀態。

方向盤四角配置了圓形控制模組，整合駕駛常用操作，而最具突破的是線控轉向技術（steer-by-wire）。這套系統可依車速調整轉向齒比，低速時轉動角度大幅縮短，停車時幾乎不到一圈即可完成轉向，大幅提升靈活度。

Peugeot 強調，Polygon 並非僅為展示用的設計練習，而是一項將於 2027 年正式應用在量產車上的技術藍本。也就是說，Hypersquare 方向盤與線控轉向將在下一代 208 上實際登場，並逐步擴展至品牌其他車型。

此外，Polygon 也展現 Peugeot 對永續概念的深化運用，車艙以回收材料與輕量結構打造，反映品牌邁向電動化與環保製程的決心。這款概念車不僅預告 Peugeot 新時代的設計走向，更是象徵品牌從「駕馭感」進化至「互動體驗」的轉折點。當新世代 208 於 2027 年問世時，這場來自法國的科技與設計革新，勢必再度掀起小型掀背級距的新話題。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Peugeot寶獅208Polygon概念車汽車新車掀背鋼砲

