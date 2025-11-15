ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

圖文／7Car 小七車觀點

台灣保時捷日前與品牌個人化與經典車部門（Porsche Individualization & Classic）合作，推出專為台灣市場打造的客製化跑車 ── 911 Carrera T「Formosa」。車名源自 16 世紀葡萄牙人對台灣「美麗之島」的稱呼，設計靈感來自島嶼多樣的地貌特徵，包含中央山脈、東海岸岩層與太平洋景致，展現自然與駕馭之間的連結。

以山海意象詮釋在地自然之美　Porsche 推出致敬臺灣的 911 Carrera T「Formosa」

外觀部分，車身採用 Paint to Sample 特選金屬伊帕內瑪藍（Ipanema Blue Metallic），象徵台灣周圍的海洋，並以金屬鈴鹿賽道灰（Suzuka Grey Metallic）作為對比色，代表東部岩石地貌。輪圈為 20/21 吋 RS Spyder 樣式，內圈以釩灰色（Vanadium Grey Metallic）點綴，頭燈與尾燈均採 Exclusive Manufaktur 設計元素，整體配色展現精緻與層次感。

以山海意象詮釋在地自然之美　Porsche 推出致敬臺灣的 911 Carrera T「Formosa」

以山海意象詮釋在地自然之美　Porsche 推出致敬臺灣的 911 Carrera T「Formosa」

以山海意象詮釋在地自然之美　Porsche 推出致敬臺灣的 911 Carrera T「Formosa」

以山海意象詮釋在地自然之美　Porsche 推出致敬臺灣的 911 Carrera T「Formosa」

以山海意象詮釋在地自然之美　Porsche 推出致敬臺灣的 911 Carrera T「Formosa」

內裝設計延續自然主題，採用 Paldao 木紋飾板象徵山林意象，並搭配松露棕與黑色皮革、夜綠色縫線構成雙色配置。為此車型開發的「Formosa」格紋圖案結合夜綠、黑與米白三色，運用於座椅中央與前行李廂內襯，並繡上「Formosa」字樣以突顯專屬識別。發光門檻飾板與頭枕壓紋結合山脈與海浪圖樣，呼應整體設計主題。動力層面上，911 Carrera T「Formosa」維持原有車型的性能設定，採輕量化結構、手排變速箱與跑車化懸吊，延續駕駛導向的特質。

以山海意象詮釋在地自然之美　Porsche 推出致敬臺灣的 911 Carrera T「Formosa」

以山海意象詮釋在地自然之美　Porsche 推出致敬臺灣的 911 Carrera T「Formosa」

以山海意象詮釋在地自然之美　Porsche 推出致敬臺灣的 911 Carrera T「Formosa」

以山海意象詮釋在地自然之美　Porsche 推出致敬臺灣的 911 Carrera T「Formosa」

911 Carrera T「Formosa」不僅展現 Porsche 在個人化領域的深度，也反映品牌在地化創作的嘗試。藉由融合自然意象與駕駛精神，這款車成為連結台灣地景與駕馭文化的一次具體實踐。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷911CarreraTFormosa福爾摩沙跑車汽車新車特仕車台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

推薦閱讀

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

最新文章

台灣「福斯T-Roc特仕車」外觀升級超帥2025-11-15

【周焦點】6代TOYOTA RAV4售價出爐2025-11-15

Peugeot「最新鋼砲概念車」登場2025-11-15

保時捷推致敬台灣之美911特仕車2025-11-15

Audi首款F1賽車設計識別正式公開2025-11-14

台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市2025-11-14

台灣Audi「新年式雙旗艦休旅上市」2025-11-14

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」2025-11-14

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內2025-11-14

吉普牧馬人越野休旅將推特仕版2025-11-13

熱門文章

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」2025-11-14

台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市2025-11-14

Peugeot「最新鋼砲概念車」登場2025-11-15

保時捷推致敬台灣之美911特仕車2025-11-15

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內2025-11-14

Audi首款F1賽車設計識別正式公開2025-11-14

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣2025-11-12

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%2025-11-11

TOYOTA「全新跨界休旅日本預告」2025-11-08

麥拉倫首款高性能休旅車即將現身2025-11-13

相關新聞

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

川普政府宣布3.3億美元軍售案　林佳龍：美方高度重視台灣防衛能力

川普政府宣布3.3億美元軍售案　林佳龍：美方高度重視台灣防衛能力

川普本屆首度宣布對台軍售　總統府：感謝支持台灣提升防衛能力

川普本屆首度宣布對台軍售　總統府：感謝支持台灣提升防衛能力

AI時代的就業警鐘　美國科技公司裁員潮背後的反思

AI時代的就業警鐘　美國科技公司裁員潮背後的反思

中國公安懸賞通告後　網友號召斬殺閩南狼、懸賞百萬對賴清德不利

中國公安懸賞通告後　網友號召斬殺閩南狼、懸賞百萬對賴清德不利

讀者迴響

熱門文章

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」海外開賣112萬新台幣！台灣11/18現身

福特油電休旅「一桶油跑1,200公里」海外開賣112萬新台幣！台灣11/18現身

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

111.9萬！台灣「Hyundai Tucson L客車版」上市　國產油電比進口RAV4貴

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

Peugeot「最新前衛鋼砲概念車」登場！大改款208設計風格搶先看

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

台灣三菱將推「國產全新7人座」補百萬內！新一代Outlander改進口油電

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

第6代「TOYOTA RAV4售價來了」漲幅12%！折合新台幣97萬　台灣明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366