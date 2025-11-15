保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

圖文／7Car 小七車觀點

台灣保時捷日前與品牌個人化與經典車部門（Porsche Individualization & Classic）合作，推出專為台灣市場打造的客製化跑車 ── 911 Carrera T「Formosa」。車名源自 16 世紀葡萄牙人對台灣「美麗之島」的稱呼，設計靈感來自島嶼多樣的地貌特徵，包含中央山脈、東海岸岩層與太平洋景致，展現自然與駕馭之間的連結。

外觀部分，車身採用 Paint to Sample 特選金屬伊帕內瑪藍（Ipanema Blue Metallic），象徵台灣周圍的海洋，並以金屬鈴鹿賽道灰（Suzuka Grey Metallic）作為對比色，代表東部岩石地貌。輪圈為 20/21 吋 RS Spyder 樣式，內圈以釩灰色（Vanadium Grey Metallic）點綴，頭燈與尾燈均採 Exclusive Manufaktur 設計元素，整體配色展現精緻與層次感。

內裝設計延續自然主題，採用 Paldao 木紋飾板象徵山林意象，並搭配松露棕與黑色皮革、夜綠色縫線構成雙色配置。為此車型開發的「Formosa」格紋圖案結合夜綠、黑與米白三色，運用於座椅中央與前行李廂內襯，並繡上「Formosa」字樣以突顯專屬識別。發光門檻飾板與頭枕壓紋結合山脈與海浪圖樣，呼應整體設計主題。動力層面上，911 Carrera T「Formosa」維持原有車型的性能設定，採輕量化結構、手排變速箱與跑車化懸吊，延續駕駛導向的特質。

911 Carrera T「Formosa」不僅展現 Porsche 在個人化領域的深度，也反映品牌在地化創作的嘗試。藉由融合自然意象與駕駛精神，這款車成為連結台灣地景與駕馭文化的一次具體實踐。