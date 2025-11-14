Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

圖文／7Car 小七車觀點

距離首次參加 F1 正賽僅剩 115 天，Audi 於德國慕尼黑品牌體驗中心（Brand Experience Center）正式發表品牌 Formula 1 的設計理念與視覺識別。此舉象徵品牌邁入嶄新階段，並以「R26 Concept」作為未來賽車外觀與配色的預告。Audi 執行長 Gernot Döllner 表示，進入 F1 不僅是參賽，更是推動企業革新的關鍵一步，期望藉由頂級賽事的挑戰，加速品牌轉型為更精實、更具創新精神的高效組織，並以 2030 年爭取世界冠軍為長期目標。

Audi R26 Concept 採用「清晰、技術性、智慧與情感」四大設計原則，呈現出品牌全新的統一語彙。車身以極簡的幾何切線構成流暢輪廓，搭配鈦金屬、碳黑與全新 Audi 紅三色組合，營造兼具現代與賽事氣息的視覺印象。Audi 首席創意總監 Massimo Frascella 指出，Formula 1 將成為新設計哲學的先鋒，未來品牌旗下車系與賽車部門皆會導入一致的設計語言。此外，Audi 將在賽事識別中首次使用紅色品牌環，象徵競技精神與品牌重生。

Audi 將 Formula 1 視為品牌技術實力與文化重塑的旗艦項目。透過 F1 的全球傳播效應，品牌可接觸超過 8 億名車迷，並藉此吸引新一代潛在客群。Audi 已與 adidas、bp 以及未來冠名夥伴 Revolut 建立合作關係。為鞏固技術與營運基礎，Audi 年初完成瑞士 Sauber 集團全資收購，並引進卡達主權基金成為投資方。團隊由前 Ferrari 車隊總監 Mattia Binotto 與前 Red Bull 運營主管 Jonathan Wheatley 共同領導，車手陣容則結合德籍老將 Nico Hülkenberg 與巴西新秀 Gabriel Bortoleto。

賽車運動深植於 Audi 品牌基因，從早期中置引擎賽車、quattro 四驅系統，到 Le Mans 柴油與混能車，再到 Formula E 及 Dakar 拉力挑戰，Audi 一直以創新與技術為核心。F1 將成為品牌最新的實驗平台，藉由極短開發周期與高強度競爭，進一步強化研發效率與永續技術應用。2026 年的新技術規範為新進車隊帶來機會，Audi 的動力單元將以混合動力為核心，結合 1.6 升 V6 渦輪增壓引擎與高功率電動馬達，燃料部分則使用由合作夥伴 bp 研發的永續燃料，突顯其與市售車技術的關聯。

Audi Formula 1 動力單元由德國 Neuburg an der Donau 工廠研發，變速箱同樣出自同地，以確保動力系統與底盤的整合效益。賽車開發及賽事營運則在瑞士 Hinwil 進行，英國 Bicester 技術中心則作為連結 F1 技術核心區的據點。根據計畫，Audi 將於 2026 年 1 月正式發表車隊與賽車，隨後於巴塞隆納與巴林展開測試，首場正式比賽預定於 3 月 6 至 8 日於澳洲墨爾本舉行。隨著 R26 Concept 的亮相，Audi 在頂級賽事舞台的篇章即將展開，象徵品牌技術與設計融合的新時代來臨。