Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

圖文／7Car 小七車觀點

距離首次參加 F1 正賽僅剩 115 天，Audi 於德國慕尼黑品牌體驗中心（Brand Experience Center）正式發表品牌 Formula 1 的設計理念與視覺識別。此舉象徵品牌邁入嶄新階段，並以「R26 Concept」作為未來賽車外觀與配色的預告。Audi 執行長 Gernot Döllner 表示，進入 F1 不僅是參賽，更是推動企業革新的關鍵一步，期望藉由頂級賽事的挑戰，加速品牌轉型為更精實、更具創新精神的高效組織，並以 2030 年爭取世界冠軍為長期目標。

Audi 公布 R26 Concept，揭示品牌 Formula 1 設計識別

Audi R26 Concept 採用「清晰、技術性、智慧與情感」四大設計原則，呈現出品牌全新的統一語彙。車身以極簡的幾何切線構成流暢輪廓，搭配鈦金屬、碳黑與全新 Audi 紅三色組合，營造兼具現代與賽事氣息的視覺印象。Audi 首席創意總監 Massimo Frascella 指出，Formula 1 將成為新設計哲學的先鋒，未來品牌旗下車系與賽車部門皆會導入一致的設計語言。此外，Audi 將在賽事識別中首次使用紅色品牌環，象徵競技精神與品牌重生。

Audi 公布 R26 Concept，揭示品牌 Formula 1 設計識別

Audi 公布 R26 Concept，揭示品牌 Formula 1 設計識別

Audi 將 Formula 1 視為品牌技術實力與文化重塑的旗艦項目。透過 F1 的全球傳播效應，品牌可接觸超過 8 億名車迷，並藉此吸引新一代潛在客群。Audi 已與 adidas、bp 以及未來冠名夥伴 Revolut 建立合作關係。為鞏固技術與營運基礎，Audi 年初完成瑞士 Sauber 集團全資收購，並引進卡達主權基金成為投資方。團隊由前 Ferrari 車隊總監 Mattia Binotto 與前 Red Bull 運營主管 Jonathan Wheatley 共同領導，車手陣容則結合德籍老將 Nico Hülkenberg 與巴西新秀 Gabriel Bortoleto。

Audi 公布 R26 Concept，揭示品牌 Formula 1 設計識別

賽車運動深植於 Audi 品牌基因，從早期中置引擎賽車、quattro 四驅系統，到 Le Mans 柴油與混能車，再到 Formula E 及 Dakar 拉力挑戰，Audi 一直以創新與技術為核心。F1 將成為品牌最新的實驗平台，藉由極短開發周期與高強度競爭，進一步強化研發效率與永續技術應用。2026 年的新技術規範為新進車隊帶來機會，Audi 的動力單元將以混合動力為核心，結合 1.6 升 V6 渦輪增壓引擎與高功率電動馬達，燃料部分則使用由合作夥伴 bp 研發的永續燃料，突顯其與市售車技術的關聯。

Audi Formula 1 動力單元由德國 Neuburg an der Donau 工廠研發，變速箱同樣出自同地，以確保動力系統與底盤的整合效益。賽車開發及賽事營運則在瑞士 Hinwil 進行，英國 Bicester 技術中心則作為連結 F1 技術核心區的據點。根據計畫，Audi 將於 2026 年 1 月正式發表車隊與賽車，隨後於巴塞隆納與巴林展開測試，首場正式比賽預定於 3 月 6 至 8 日於澳洲墨爾本舉行。隨著 R26 Concept 的亮相，Audi 在頂級賽事舞台的篇章即將展開，象徵品牌技術與設計融合的新時代來臨。

關鍵字：Audi奧迪F1Formulaone方程式一級賽車汽車新車

