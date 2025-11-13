保時捷預告「第2款全新電動休旅」11/19發表！全新外觀、內裝搶眼

▲保時捷電動Cayenne來了！台灣預計隨著發表後同步公布接單。（圖／翻攝自保時捷）

記者徐煜展／綜合報導

Porsche保時捷全新電動Cayenne 將於11月19日正式發佈，並預計在 11 月20日 Los Angeles Auto Show洛杉磯車展上亮相。該車基於 PPE 平台 打造，採用 800 V 架構，並引入全新內裝設計。

▲繼Macan EV，保時捷以Cayenne電動版拓展純電休旅版圖。

外觀方面，新款Cayenne電動版延續品牌經典設計語彙，同時融入純電特有元素。從現已釋出的資訊來看，其車身尺碼略加大、軸距亦有所加長，並配置雙側充電插口（但僅車尾左側為主快充入口）以兼顧日常與長途用車。

▲內裝擁有三螢幕座艙為特徵。

Cayenne 擁有未來感十足的三螢幕佈局，包括14.25吋的駕駛數位儀表，結合12.25吋超大中控螢幕，以及供副駕乘客操作的娛樂顯示螢幕。整體座艙設計以「沉浸式」為導向，並導入「Mood Modes」模式來整合燈光、音效、座椅及空調設定，營造不同駕乘情境。

性能方面，中高階版本的動力輸出將突破千匹馬力級別，並具備出色的長途續航能力。官方預告純電 Cayenne 可於極速充電站中，以 16 分鐘內將電量從 10% 提升至 80%；若使用無線充電系統，亦可透過 11 kW 標準進行低速充電。