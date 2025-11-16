ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士「5款AMG性能車」明年停產！歐盟噪音新規4缸引擎難通過

圖文／7Car 小七車觀點

對喜歡 AMG 傳統味道、熱愛大排氣量聲浪的車迷而言，接下來兩年恐怕會是感傷的時刻。隨著歐盟將在 2026 年 7 月正式實施 UN-R51.03「第三階段」外部噪音限制，多款以聲浪著稱的 Mercedes-AMG 車型即將面臨停產命運。

根據德國媒體取得的內部文件顯示，新一波法規將全面壓低可接受的外部噪音上限，目的在於改善都市中的環境噪音，尤其鎖定加速時聲量明顯偏高的高性能汽油車。幾款現行 AMG 車型在測試後被判定無法通過，因此原廠已啟動退場規劃。

文件內容提到，AMG C43 4Matic、GLC43 4Matic 以及 GLA35 4Matic 都將在 2026 年 2 月前結束生產；較高階的 C63 SE Performance 與 GLC63 SE Performance 也僅延後到 2026 年 5 月，之後同樣會被迫下台一鞠躬。經銷體系已被要求不得在上述時間點後接受新訂單，等於是提前宣告停產程序。

在這波變動中，少數倖存者之一是 GLA45 S 4Matic+，原廠目前表態「可持續接單」，意味著它暫時能躲過這次噪音法規的鐮刀。不難看出，遭殃的幾乎都是四缸車型，尤其是話題性十足的 C63 S E Performance，自從從 4.0 升 V8 改成 2.0 升插電式四缸後，市場反應始終不如預期，如今在法規壓力下更顯得後繼乏力。不過根據先前訊息，這款車會在 2026 年改採直六動力，等於給它一次重生機會。

值得觀察的是，外界普遍認為這份清單中「沒有提到」的車型才是亮點，包括 AMG 多款 V8 動力車，顯示至少在可預見的未來，V8 仍被原廠視為品牌形象核心，不會因法規而即刻退場。近期曝光的 SL63 小改款測試車也進一步印證了 V8 車型繼續存在的可能性。

面對這份外流文件，Mercedes-AMG 沒有直接評論細節，但德國媒體引述原廠發言人指出，原廠正準備迎接「史上規模最大的產品攻勢」，暗示後續將會有大量次世代混合動力與純電 AMG 車型陸續登場，並以全新 AMG.EA 平台為基礎打造，包括更激進的性能電動車與概念作品。同時，原廠也正在為未來 EV 車型開發「V8 聲浪模擬」，盡可能保留品牌傳統精神。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士AMG4缸停產GLB35C43GLC43汽車新車

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

