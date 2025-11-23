Nissan「硬派皮卡車Navara」大改款登場！2026第1季末紐澳上市

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Nissan Australia 於 11 月 19 日正式發表全新世代 Navara，並確認將於 2026 年第一季末在澳洲與紐西蘭上市。自 1986 年問世以來，Navara 累積約 50 萬輛銷售量，長期作為在地市場兼具工作與休旅用途的主力車型。新一代車型則以強化設計語彙、重新調校的動態設定與更齊備的安全科技，作為迎接下一階段市場競爭的核心亮點。

外觀部分延續品牌皮卡車系的傳統線條，新一代 Navara 搭載更具存在感的 V-motion 水箱護罩，並於格柵周邊加入向初代車款致敬的三段式進氣口與橘色外框，強調越野風格。前方的 C 字形頭燈與上方飾條連成視覺一體，使車頭呈現兼具粗獷與現代感的造型語氣。整體視覺設定明顯強調剛性氣勢，同時兼具精緻度。

車室以「功能導向」為主軸，採用更現代化的介面配置。儀錶採 7 吋彩色 TFT 顯示幕，搭配中央 9 吋多媒體系統，並標配無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，提升日常使用便利性。官方也強調座艙空間規劃更講求乘坐舒適性，在工作用途之外同步滿足家庭或戶外休閒需求。在安全配備方面，新 Navara 導入新世代駕駛輔助系統，包括智慧型定速巡航、車道偏離警示、緊急車道維持輔助、智慧速限器等多項主動安全功能，以滿足當地市場對皮卡安全性的高標準期待。

新一代 Navara 採用 2.4 升渦輪柴油引擎，可輸出 150 kW（204 PS）與 470 Nm 扭力，搭配六速自排變速箱，強調在重載工作、城市通勤與高速巡航之間取得平衡。官方公布油耗為 7.7 L/100km（WLTC 模式）。此外，全新電子式方向助力系統（EPS）提升轉向精準度與低速操控性。四驅系統可依路況自動切換，包含高速行駛時的兩驅與負載、拖曳情境的四驅模式，全車系亦標配電子差速鎖，搭配針對大洋洲環境優化的懸吊設定，使其在多種類型路面上皆具備穩定表現。

從設計語彙、內裝科技到動力與底盤配置，全新 Navara 顯示 Nissan 對皮卡市場的再定位方向：在強化工作機能的同時，也提升行路質感與日常使用便利性。透過針對大洋洲路況調校的懸吊、具備自動模式切換的四驅系統，以及更完整的駕駛輔助科技，新 Navara 不僅承接品牌皮卡的耐用形象，也回應消費者對新世代商旅車款的多元需求。隨著上市時程逼近，這款車型在澳紐市場的後續表現亦值得持續關注。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

Nissan日產Navara皮卡車Pickup貨車汽車新車越野

