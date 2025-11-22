ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「皇冠車系問世70年」推特仕版！外型更個性化即日上市開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 於 11/20 宣布，為了慶祝 Crown 車系誕生 70 週年，特別在日本市場的 Crown Estate 車型上推出一 70th 特別仕樣車，即日起正式上市。

▲Toyota 今日 (11/20) 宣布，為了慶祝 Crown 車系誕生 70 週年，特別在日本市場的 Crown Estate 車型上推出一 70th 特別仕樣車，即日起正式上市。

本次 Toyota 推出的 Crown Estate 70 週年特別仕樣車共有 2 個版本，分別為 ESTATE RS “THE 70th” 與 ESTATE Z “THE 70th”。外觀部分，兩者均採用專屬的雙色烤漆配置，包括 "Precious Metal × Precious White Pearl" (灰白配色) 及 "Precious Metal × Black" (灰黑配色) 等限定色，強調濃厚的紀念意涵與尊貴質感。輪圈部分，Crown Estate 70 週年特別仕樣車足踏 235/45R21 輪胎、21×8.5J 消光黑鋁圈與專屬中心蓋，呈現更具運動感的視覺效果。此外，車身側面也提供僅限特仕車選購的裝飾貼紙，讓整體造型更具個性化。

▲本次 Toyota 推出的 Crown Estate 70 週年特別仕樣車共有 2 個版本，分別為 ESTATE RS “THE 70th” 與 ESTATE Z “THE 70th”。

▲Crown Estate 70 週年特別仕樣車採用專屬的雙色烤漆配置，包括 "Precious Metal × Precious White Pearl" (灰白配色) 及 "Precious Metal × Black" (灰黑配色)。

▲Crown Estate 70 週年特別仕樣車足踏 235/45R21 輪胎、21×8.5J 消光黑鋁圈與專屬中心蓋，呈現更具運動感的視覺效果。

內裝方面，Crown Estate 70 週年特別仕樣車採用全新黑色 "Black Luster" 座艙，並配備 70th 專屬標誌 Premium 排檔桿、儀錶台專屬 70th 標誌雷射刻飾、Crown 70 週年專屬車鑰匙、前門 70th 圖案投射迎賓照明、70th 專屬設計車主手冊收納套等。此外，Crown Estate 70 週年特別仕樣車亦搭載全新方向盤，包含 Warm Steel 觸控按鍵飾板、Dark Grey Metal 下飾板、淺灰縫線繡法，搭配真皮包覆與觸控式方向盤加熱感應，進一步提升豪華感與操作質感。座椅採用真皮包覆運動樣式，搭配紅色縫線，強化性能氛圍；運動化鋁合金油門與煞車踏板也是專屬配備之一。

▲儀錶台具有專屬 70th 標誌雷射刻飾。

▲前門配備 70th 圖案投射迎賓照明。

選配部分，Toyota 提供搭載 Panasonic nanoe X 技術的 Clean Ceiling Light，除了能提供不同的照明模式外，還兼具空氣淨化功能，外觀可選擇白色或深銀色。

Crown 車系自 1955 年誕生，迄今已發展出 16 個世代，成為日本豪華車市場中極為重要的車型，最新的世代是在 2022 年問世，國內 Toyota 總代理和泰汽車選在 2023 年導入 Crown Crossover 車型，目前最新的編成與建議售價分別是貴族版 (新台幣 157 萬元起) 與皇家版 (新台幣 210 萬元起)。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTA豐田Crown皇冠汽車新車70周年特仕車

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

