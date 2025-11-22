TOYOTA「皇冠車系問世70年」推特仕版！外型更個性化即日上市開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 於 11/20 宣布，為了慶祝 Crown 車系誕生 70 週年，特別在日本市場的 Crown Estate 車型上推出一 70th 特別仕樣車，即日起正式上市。

本次 Toyota 推出的 Crown Estate 70 週年特別仕樣車共有 2 個版本，分別為 ESTATE RS “THE 70th” 與 ESTATE Z “THE 70th”。外觀部分，兩者均採用專屬的雙色烤漆配置，包括 "Precious Metal × Precious White Pearl" (灰白配色) 及 "Precious Metal × Black" (灰黑配色) 等限定色，強調濃厚的紀念意涵與尊貴質感。輪圈部分，Crown Estate 70 週年特別仕樣車足踏 235/45R21 輪胎、21×8.5J 消光黑鋁圈與專屬中心蓋，呈現更具運動感的視覺效果。此外，車身側面也提供僅限特仕車選購的裝飾貼紙，讓整體造型更具個性化。

內裝方面，Crown Estate 70 週年特別仕樣車採用全新黑色 "Black Luster" 座艙，並配備 70th 專屬標誌 Premium 排檔桿、儀錶台專屬 70th 標誌雷射刻飾、Crown 70 週年專屬車鑰匙、前門 70th 圖案投射迎賓照明、70th 專屬設計車主手冊收納套等。此外，Crown Estate 70 週年特別仕樣車亦搭載全新方向盤，包含 Warm Steel 觸控按鍵飾板、Dark Grey Metal 下飾板、淺灰縫線繡法，搭配真皮包覆與觸控式方向盤加熱感應，進一步提升豪華感與操作質感。座椅採用真皮包覆運動樣式，搭配紅色縫線，強化性能氛圍；運動化鋁合金油門與煞車踏板也是專屬配備之一。

▲儀錶台具有專屬 70th 標誌雷射刻飾。

▲前門配備 70th 圖案投射迎賓照明。

選配部分，Toyota 提供搭載 Panasonic nanoe X 技術的 Clean Ceiling Light，除了能提供不同的照明模式外，還兼具空氣淨化功能，外觀可選擇白色或深銀色。

Crown 車系自 1955 年誕生，迄今已發展出 16 個世代，成為日本豪華車市場中極為重要的車型，最新的世代是在 2022 年問世，國內 Toyota 總代理和泰汽車選在 2023 年導入 Crown Crossover 車型，目前最新的編成與建議售價分別是貴族版 (新台幣 157 萬元起) 與皇家版 (新台幣 210 萬元起)。