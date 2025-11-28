ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA、BMW雙門跑車」即將退場！Z4推出最終謝幕代表作

▲BMW Z4推出最後告別作！Final Edition劃下完美句點。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

繼TOYOTA Supra預告退場後，作為雙生車的BMW Z4也即將謝幕，海外為Z4推出最後的Final Edition為替這款經典後驅敞篷車劃下句點，不過很可惜的是，海外最終的BMW Z4 Final Edition並不會導入。

▲BMW外觀採用肅殺的消光黑塗裝。

作為最後告別之作，BMW Z4 Final Edition誠意十足，外觀以 Frozen Matt Black 消光黑車色作為專屬識別，並搭配多項黑化套件，讓車身整體呈現更深邃的運動氣息。鋁圈部分採用前 19 吋、後 20 吋雙輻式設計，並搭配紅色 M Sport 煞車卡鉗形成強烈對比，營造更具性能味的視覺效果。

▲BMW Z4推出最後告別作！Final Edition劃下完美句點。（圖／翻攝自BMW）

▲車內用上大量競技化元素。

車內同樣不馬虎，內裝以 Alcantara 與 Vernasca 皮革混搭，搭配紅色縫線與 M 三色安全帶，強調專屬身份。門檻上也設有Z4 Final Edition字樣，提升收藏價值。

動力維持熟悉的 3.0 升直列六缸渦輪增壓（B58），最大輸出 340 匹馬力、51 公斤米扭力。除了有自排8速變速箱外，BMW仍提供愛好者偏好的6速手排。

選擇手排車型，還能獲Handschalter套件，包含更運動化的懸吊設定、強化防傾桿、差速器優化等項目，使換檔手感與操控反應更加直接。

