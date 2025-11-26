「TOYOTA神車小休旅」黑化更好看！台灣也想要1.5升油電

▲泰國TOYOTA推出Yaris Cross黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）
記者徐煜展／綜合報導
TOYOTA Yaris Cross不僅台灣熱賣，主力的東南亞泰國市場推出最新NIGHTSHADE特仕車，以黑化為主題，搭配全新車頭造型，塑造更具運動感與都市風格的造型語彙。
▲全車採大量黑化套件，並具有2款新車色。
特仕車外觀最大特色當然就是黑化套件，前方水箱護罩上緣加入與車身同色飾板、黑色車外後視鏡、以及前後保險桿、側裙、前霧燈飾條、行李箱蓋飾條、黑色鍍鉻車窗飾條等黑化套件，
並配備 18吋亮黑鋁圈，加強視覺張力。專屬車色方面，新車提供「水泥灰金屬漆」與「鉑金白珍珠漆」兩款，並可選擇黑色車頂形成雙色車身配置。
▲配備豐富實用，1.5升油電台灣好想要。
NIGHTSHADE呼應外觀，內裝採全黑鋪陳，加上氛圍燈設計，配備方面亦不馬虎，具備全景天窗、腳踢感應電動尾門、10.1 吋中控螢幕，並支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto。
動力與台灣的1.5升自然進氣不同，特仕車採用1.5升油電，配合e-CVT變速箱，綜效馬力約 111 匹、最大扭力約 14.1 公斤米，平均油耗達每公升 26.3 公里，也是台灣車迷敲碗許願導入油電車型。
