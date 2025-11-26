Honda「日本專屬小車N-One」年式更新！實用性升級競爭力更強大

圖文／7Car 小七車觀點

雖然 Honda 目前正大張旗鼓地推動電動化的 N-One e: 和高性能化的 Super-One 等車型，不過旗下經典的燃油輕型車 N-One，並沒有就此被遺忘。原廠近期正式發表了 2026 年式的 N-One，帶來一波實用升級，更推出一款別具風格的特仕版本，證明了這款小車依舊擁有強大的競爭力。

現行 N-One 其實早在 2020 年就已經登場，並在 2023 年進行了一次小改款。而這次的年度更新，主要針對內裝科技和安全配備進行強化。首先，原本的指針式儀表板被升級為更具現代感的 7 吋數位儀表，方向盤也換上了嶄新的雙幅式設計，握感與視覺感受都更上一層樓。此外，全車系更是直接將前停車感應器列為標準配備，大幅提升日常駕駛的便利性與安全性。

在整個 N-One 的車系陣容中，高性能的 N-One RS 車型依然是亮點所在。它是唯一提供六速手排變速箱的車型，相較於其他採用 CVT 無段變速箱的車型，RS 堅持了純粹的駕馭樂趣，滿足了追求操駕感的買家。

掀開短小的引擎蓋，那具熟悉的 660c.c. 三缸渦輪增壓引擎依舊能夠輸出 63 匹（47 kW）的最大馬力，雖然沒有提供四輪驅動選項，但手排配置也正是 N-One RS 的魅力所在。

在外觀上，N-One RS 依然保有其招牌的運動化風格，包括蜂巢式水箱護罩搭配 RS 銘牌、黑色的前下擾流、車尾的運動化擾流板，以及現在換上白色塗裝的 15 吋鋁合金輪圈。白色輪圈的設計，不禁讓人聯想到 Honda 經典的 Civic Type R，巧妙地融入了一絲復古性能味。車色選擇方面，RS 提供白金珍珠白、烈焰紅、水晶黑珍珠三種選項，每一種車色都會搭配對比的黑色車頂，讓整體設計感更為完整。

內裝部分，N-One RS 延續了運動化的氛圍。車內飾板採用碳纖維紋路風格，數位儀表板也獨家顯示 RS 專屬的介面圖形。座椅則使用具備紅色縫線的 Ultrasuede 麂皮材質包覆，並繡有 RS 專屬的 Logo，強調其高性能車型的獨特身份。

而高階的 Premium Tourer 車型，雖然僅提供自排選項，但在外觀上也獲得了更新，包括 15 吋 Berlina Black 塗裝輪圈、後擾流板、黑色鍍鉻飾條點綴，座椅則升級為 Prime Smooth 豪華皮革。

這次 2026 年式 N-One 的最大亮點，莫過於全新推出的 Craft Style 特仕版。Honda 表示，這款特仕版從「斯堪地那維亞半島」汲取靈感，以入門的 Original 車型為基礎，加入了鍍鉻水箱護罩，以及在後視鏡、車門把手和輪圈蓋上點綴的白色飾條。車色選擇則有三種限定配色。內裝方面，Craft Style 特仕版還採用木紋飾板，搭配米白與白金雙色座椅，營造出溫暖而精緻的氛圍，同時還標配了加熱座椅功能。