ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣福斯新Polo小鋼砲「上市不到一個月秒殺賣光」！原廠積極爭取配額

▲11月初剛上市的超值Polo GTI小鋼炮！台灣原廠宣布首批配額沒了。（圖／翻攝自福斯）

▲11月初剛上市的超值Polo GTI小鋼炮！台灣原廠宣布首批配額沒了。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

今年11月3日福斯Polo GTI小鋼砲重回台灣市場，限時優惠114.8萬直接成為福斯旗下最便宜的性能鋼砲，立即引起熱血車迷搶購，台灣原廠今11月25日宣布首批Polo GTI已經秒殺完售，正在積極與海外原廠爭取配額中。

▲11月初剛上市的超值Polo GTI小鋼炮！台灣原廠宣布首批配額沒了。（圖／翻攝自福斯）

▲11月初剛上市的超值Polo GTI小鋼炮！台灣原廠宣布首批配額沒了。（圖／翻攝自福斯）

▲Polo GTI搭載旗下最夯的EA888渦輪，擁有207匹馬力、32.6公斤米扭力。

今年適逢福斯Polo 50歲大日子！台灣福斯特別重新引進新Polo GTI慶賀，搭載EA888的2.0升渦輪引擎，榨出207匹馬力，搭配舊換新補助，限時優惠114.8萬。

不少車迷衝著Polo GTI性能魅力，以及高CP值價格而來，上市未滿一個月，首批50輛配額已經秒殺，台灣福斯極力向德國原廠爭取追加生產，期待更多車迷能同享正統小鋼砲無與倫比的純粹駕馭樂趣。

▲11月初剛上市的超值Polo GTI小鋼炮！台灣原廠宣布首批配額沒了。（圖／翻攝自福斯）

▲Polo GTI不僅性能出色，配備也是相當豐富，符合級距水準。

Polo GTI擁一應俱全之科技配備，大尺寸Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表能清晰讀取行車資訊，App-Connect 手機連結功能（含 Android Auto 與無線Apple CarPlay）、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）與Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調營造便利乘坐體驗，而搭載的完整IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統、IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈與共7具安全輔助氣囊則全方位守護乘駕安全。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：福斯GolfPolo掀背車電動車大改款VolkswagenGTI福斯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

推薦閱讀

見街頭路牌！日本人秒感動「台灣人情味」　一票人卻搖頭：是警告

見街頭路牌！日本人秒感動「台灣人情味」　一票人卻搖頭：是警告

【廣編】寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」開幕　Jeep全新展示中心首公開

【廣編】寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」開幕　Jeep全新展示中心首公開

台灣福斯新Polo小鋼砲「上市不到一個月秒殺賣光」！原廠積極爭取配額

台灣福斯新Polo小鋼砲「上市不到一個月秒殺賣光」！原廠積極爭取配額

「LEXUS NX大玩創意豪華休旅」也能很可愛！限定車色、水晶排檔超吸睛

「LEXUS NX大玩創意豪華休旅」也能很可愛！限定車色、水晶排檔超吸睛

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

台灣「Peugeot 408新動力」現身！1.6升車型保發中心曝178萬

台灣「Peugeot 408新動力」現身！1.6升車型保發中心曝178萬

最新文章

見街頭路牌！日本人喊「台灣人情味」　一票人卻搖頭2025-11-25

寶嘉聯合佳樂汽車旗艦中心開幕2025-11-25

台灣福斯新Polo小鋼砲秒殺賣光2025-11-25

LEXUS NX休旅也能很可愛2025-11-25

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外2025-11-25

台灣「Peugeot 408新動力」現身2025-11-25

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry2025-11-25

FUSO最新霸氣重型卡車正式登台2025-11-25

Infiniti最新性能戰略曝光2025-11-24

「瑪莎拉蒂」南港LaLaport限定展覽開跑2025-11-24

熱門文章

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry2025-11-25

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起2025-11-24

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千2025-11-24

台灣「Peugeot 408新動力」現身2025-11-25

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外2025-11-25

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款2025-11-24

LEXUS NX休旅也能很可愛2025-11-25

Infiniti最新性能戰略曝光2025-11-24

「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市2025-11-24

FUSO最新霸氣重型卡車正式登台2025-11-25

相關新聞

「LEXUS NX大玩創意豪華休旅」也能很可愛！限定車色、水晶排檔超吸睛

「LEXUS NX大玩創意豪華休旅」也能很可愛！限定車色、水晶排檔超吸睛

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

福特電動野馬「澳洲2年僅賣出1113輛」！慘遭特斯拉46倍無情輾壓

福特電動野馬「澳洲2年僅賣出1113輛」！慘遭特斯拉46倍無情輾壓

台灣「新BMW電動轎跑i4」開漲！雙車型電池升級續航提升

台灣「新BMW電動轎跑i4」開漲！雙車型電池升級續航提升

快訊／鴻華先進「首款上市國產電動車」現身！新車更換Foxtron Bria出戰

快訊／鴻華先進「首款上市國產電動車」現身！新車更換Foxtron Bria出戰

讀者迴響

熱門文章

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry！雙動力折合新台幣62萬起

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry！雙動力折合新台幣62萬起

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

台灣「Peugeot 408新動力」現身！1.6升車型保發中心曝178萬

台灣「Peugeot 408新動力」現身！1.6升車型保發中心曝178萬

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款！台灣有望等國產左駕

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款！台灣有望等國產左駕

「LEXUS NX大玩創意豪華休旅」也能很可愛！限定車色、水晶排檔超吸睛

「LEXUS NX大玩創意豪華休旅」也能很可愛！限定車色、水晶排檔超吸睛

Infiniti最新性能戰略曝光「劍指賓士AMG＆BMW」！追求速度保留豪華

Infiniti最新性能戰略曝光「劍指賓士AMG＆BMW」！追求速度保留豪華

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366