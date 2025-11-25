台灣福斯新Polo小鋼砲「上市不到一個月秒殺賣光」！原廠積極爭取配額

▲11月初剛上市的超值Polo GTI小鋼炮！台灣原廠宣布首批配額沒了。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

今年11月3日福斯Polo GTI小鋼砲重回台灣市場，限時優惠114.8萬直接成為福斯旗下最便宜的性能鋼砲，立即引起熱血車迷搶購，台灣原廠今11月25日宣布首批Polo GTI已經秒殺完售，正在積極與海外原廠爭取配額中。

▲Polo GTI搭載旗下最夯的EA888渦輪，擁有207匹馬力、32.6公斤米扭力。

今年適逢福斯Polo 50歲大日子！台灣福斯特別重新引進新Polo GTI慶賀，搭載EA888的2.0升渦輪引擎，榨出207匹馬力，搭配舊換新補助，限時優惠114.8萬。

不少車迷衝著Polo GTI性能魅力，以及高CP值價格而來，上市未滿一個月，首批50輛配額已經秒殺，台灣福斯極力向德國原廠爭取追加生產，期待更多車迷能同享正統小鋼砲無與倫比的純粹駕馭樂趣。

▲Polo GTI不僅性能出色，配備也是相當豐富，符合級距水準。

Polo GTI擁一應俱全之科技配備，大尺寸Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表能清晰讀取行車資訊，App-Connect 手機連結功能（含 Android Auto 與無線Apple CarPlay）、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）與Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調營造便利乘坐體驗，而搭載的完整IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統、IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈與共7具安全輔助氣囊則全方位守護乘駕安全。