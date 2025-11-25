「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

▲Nissan Serena即將推出小改款，並進軍東南亞市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

作為日本Nissan主力招牌的Serena，日前曝光已有積極布局海外市場，而東南亞戰場更被視為重點目標，Nissan Serena將藉由小改款導入東南亞市場，屆時若出現左駕版本，那台灣車迷敲碗已久的Serena就有導入契機了！

▲Nissan Serena新一代銷售亮眼，近期更曝光即將推出小改款。（預想圖／翻攝自《Creative Trend》）

Nissan Serena於2023年帶來新世代車型，以最新的e-Power油電，結合亮眼外型與舒適大空間做為賣點，當地售價折合新台幣約72萬左右，也是不少國內外車迷都想引進的夢想車款之一。

預想圖的新Serena採用新世代「V-Motion」水箱護罩＋垂直式格柵設計；頭燈組調整為更尖銳的三眼式 LED 模組，搭配更運動感的新鋁圈。使整車外觀由傳統方正 MPV 形態轉向更具動感與現代感。

▲動力維持1.4升e-Power系統。

小改款預計維持採用第二代 e-Power 油電架構。發電用為全新 1.4 升三缸自然進氣汽油引擎，而驅動則由電動馬達輸出約 163 匹馬力／32.1公斤米扭力，平均油耗可達 20.6 km／L。