「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

▲作為5代末期的得利卡人氣不減！小改款上市未滿1個月，日本訂單破3千張。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱得利卡Delica D:5就算是沙場老將，依然難以撼動高人氣地位，尤其在10月日本東京車展釋出小改款後，日本上市未滿1個月已經突破3千張訂單，而台灣市場也預告將來會導入第6代Delica D:6。

▲三菱5代小改款加入更粗獷的造型。

5代小改款加入更濃厚的越野味，車頭換上更霸氣的大面積水箱罩，前後保桿輪廓變得更立體，兩側輪拱也明顯加寬，整台車視覺存在感直接放大。輪圈升級為 18 吋雙色設計，尾門中央新增黑色飾板，搭配 DELICA 字樣，看起來更有戶外探險車的味道。

▲內裝有感升級，更符合家用車期待。

小改款換上全新的 8 吋數位儀錶，內裝飾板改用金屬質感元素，座椅也升級成具有防水功能的類麂皮材質，並加入卡其色縫線，實際觸感跟視覺都更到位。此外還補上了兩組 USB-C 充電孔，對長途出遊的家庭來說相當實用。

Delica D:5從五代開始已大轉型朝家用車靠攏，用高底盤＋四驅，更加上7／8人座組合，吸引大量露營、戶外、長途旅行族群支持。

台灣市場上，日前中華已簡單透露未來產品方向，從明年三菱開始將有5款以上新車陸續登台，其中待日本推出第6代大改款後，台灣將以國產化推出出戰。

