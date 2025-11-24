「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

▲印尼推出新年式TOYOTA Innova Zenix，售價80萬新台幣起跳。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA 11月針對印尼市場，再度為當地熱銷的Innova Zenix推出新年式版本。雖然這款7人座MPV在台灣早已退場，但在東南亞仍維持相當高的人氣，新車日前於印尼 GIIAS 車展正式亮相，售價折合新台幣80萬起。

▲新一代Innova Zenix採用TNGA平台打造，鎖定家用市場。

印尼新年式TOYOTA Innova Zenix售價4億3,060萬印尼盾，折合新台幣約80萬左右，以4.7米車長、2.85米軸距爭取最優的車室空間，新一代車型可是徹底轉戰家用市場，持續在東南亞市場發光發熱。

▲高階車型配有加分的大天窗，後座還有影音螢幕。

新年式外觀加入鍍鉻飾條，使視覺質感有所提升，配備水準同步調整。除了標準的數位儀表與中控螢幕外，高階車型導入大尺寸中控螢幕、後座專屬影音設備，以及電動全景式天窗，鎖定長途旅遊需求。座椅採 2+2+3 配置，第二排為獨立座椅設計。

▲動力具有2種選擇。

在動力規格方面，新款 Innova Zenix 提供 2.0 升汽油引擎與2.0升油電系統兩種選項。油電動力車型增加行人警示聲系統，在低速純電時提供提示，為行車安全帶來更好的把關。