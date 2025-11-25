ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特「熱銷商用車新年式」美國亮相！數位科技應用大幅度升級

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 為其在美國長年熱銷的商用車 Transit 推出 2026 年式改款車型，集中在數位化與科技應用方面進行大幅升級，以鞏固其商用車市場領先位置。即便外觀變動相對低調，但內部架構與功能升級讓這批新車對於車隊客戶和小型企業都具有實質吸引力。

外觀上，2026 年式 Transit 雖未換上大幅造型，但新增了品牌辨識度更強的徽飾，以及整合盲點偵測的尾燈設計，實用性與辨識度一起提升。此外，Ford 還推出新的 Wild Green Metallic 車色選項，專門針對商用車隊客戶，提高車輛在車隊間的辨識度與個性。

真正核心變革來自其電氣架構。Ford 表示，全新電子架構不只支援未來 OTA（無線更新）功能，也為未來新增數位化應用與擴展留出空間。配合此架構改進，Transit 現行標配 8 吋數位儀表，並首次將 12 吋 SYNC 4 資訊娛樂系統列為標準配備，更支援 5G modem 與無鑰匙啟動按鈕，提高操作便利性與現代感。

安全及駕駛輔助系統也同步強化。Ford Co-Pilot360 現已內建於所有 Transit 車型，新增前方感測系統，而 Cargo 和 Passenger 車型更標配後方感測系統。若客戶願意升級，還可以選配 Co-Pilot360 2.0 系統，提供更高階的輔助駕駛功能。

作為商用車，Transit 的車隊管理能力被特別重視。車主現在可以使用 Ford Pro Telematics 追蹤車輛使用狀況，且新車配備標準「車輛維護監測 (Vehicle Maintenance Monitor)」功能，可提醒車主維修時點，降低業務中斷風險。

電動版本 E-Transit 也有明顯提升，新增蒸氣注入式熱泵系統，提升效率、優化續航。而底盤車型 E-Transit Chassis Cab 及 Cutaway 則新增 156 吋（約 3,962 mm）長軸版本，提供更大的貨物空間與彈性配置。

其他選配套件如「連網套件 (Connectivity Package)」成為亮點之一，此方案包含一年無限制 Wi-Fi、影音串流、內建 Alexa 語音服務與連網導航，非常適合車隊或商用車主提升車內數位體驗。同時，「送貨套件 (Delivery Package)」新增 Delivery Assist 功能，只要車輛切至 P 檔，系統會自動啟動警示燈、關閉所有車窗，司機下車時還會鎖門，更貼近送貨需求。

動力系統方面，2026 年式 Transit 提供兩款內燃機選擇：3.5 公升 V6（275 hp / 260 lb-ft）以及 3.5 公升 EcoBoost V6（300 hp / 400 lb-ft）。對於想轉向電動的車隊，E-Transit 採 89 kWh 電池搭配後置電動馬達，輸出 266 hp（198 kW / 269 PS），具備實用商用續航。

售價方面，內燃版 Transit 起價為 44,890 美元；而 E-Transit 起價為 48,150 美元。相較於 2025 年款 E-Transit Cutaway（起價 45,700 美元）及 Cargo Van（51,000 美元），新款車型有顯著漲幅，但對於商用客戶來說，其科技、效率與維運管理上的升級，有可能帶來較高回報率。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Transit全順商用車麵包車廂型車汽車新車貨車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

推薦閱讀

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

最新文章

Honda日本專屬小車N-One年式更新2025-11-26

福特熱銷商用車新年式美國亮相2025-11-25

Jeep睽違15年「確定12月重新登台」2025-11-25

寶嘉聯合佳樂汽車旗艦中心開幕2025-11-25

台灣福斯新Polo小鋼砲秒殺賣光2025-11-25

LEXUS NX休旅也能很可愛2025-11-25

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外2025-11-25

台灣「Peugeot 408新動力」現身2025-11-25

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry2025-11-25

FUSO最新霸氣重型卡車正式登台2025-11-25

熱門文章

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry2025-11-25

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起2025-11-24

Honda日本專屬小車N-One年式更新2025-11-26

福特熱銷商用車新年式美國亮相2025-11-25

LEXUS NX休旅也能很可愛2025-11-25

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千2025-11-24

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外2025-11-25

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款2025-11-24

台灣福斯新Polo小鋼砲秒殺賣光2025-11-25

Infiniti最新性能戰略曝光2025-11-24

相關新聞

離奇！國1彰化段小貨車車斗冒煙　竟是塑膠水管自燃

離奇！國1彰化段小貨車車斗冒煙　竟是塑膠水管自燃

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

Infiniti最新性能戰略曝光「劍指賓士AMG＆BMW」！追求速度保留豪華

Infiniti最新性能戰略曝光「劍指賓士AMG＆BMW」！追求速度保留豪華

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

福特電動野馬「澳洲2年僅賣出1113輛」！慘遭特斯拉46倍無情輾壓

福特電動野馬「澳洲2年僅賣出1113輛」！慘遭特斯拉46倍無情輾壓

讀者迴響

熱門文章

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry！雙動力折合新台幣62萬起

「Nissan新改款房車上市」對決TOYOTA Camry！雙動力折合新台幣62萬起

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

Honda「日本專屬小車N-One」年式更新！實用性升級競爭力更強大

Honda「日本專屬小車N-One」年式更新！實用性升級競爭力更強大

福特「熱銷商用車新年式」美國亮相！數位科技應用大幅度升級

福特「熱銷商用車新年式」美國亮相！數位科技應用大幅度升級

「LEXUS NX大玩創意豪華休旅」也能很可愛！限定車色、水晶排檔超吸睛

「LEXUS NX大玩創意豪華休旅」也能很可愛！限定車色、水晶排檔超吸睛

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

「Nissan主力7人座MPV」走出日本進軍海外！台灣車迷敲碗出左駕快導入

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款！台灣有望等國產左駕

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款！台灣有望等國產左駕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366