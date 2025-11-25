福特「熱銷商用車新年式」美國亮相！數位科技應用大幅度升級

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 為其在美國長年熱銷的商用車 Transit 推出 2026 年式改款車型，集中在數位化與科技應用方面進行大幅升級，以鞏固其商用車市場領先位置。即便外觀變動相對低調，但內部架構與功能升級讓這批新車對於車隊客戶和小型企業都具有實質吸引力。

外觀上，2026 年式 Transit 雖未換上大幅造型，但新增了品牌辨識度更強的徽飾，以及整合盲點偵測的尾燈設計，實用性與辨識度一起提升。此外，Ford 還推出新的 Wild Green Metallic 車色選項，專門針對商用車隊客戶，提高車輛在車隊間的辨識度與個性。

真正核心變革來自其電氣架構。Ford 表示，全新電子架構不只支援未來 OTA（無線更新）功能，也為未來新增數位化應用與擴展留出空間。配合此架構改進，Transit 現行標配 8 吋數位儀表，並首次將 12 吋 SYNC 4 資訊娛樂系統列為標準配備，更支援 5G modem 與無鑰匙啟動按鈕，提高操作便利性與現代感。

安全及駕駛輔助系統也同步強化。Ford Co-Pilot360 現已內建於所有 Transit 車型，新增前方感測系統，而 Cargo 和 Passenger 車型更標配後方感測系統。若客戶願意升級，還可以選配 Co-Pilot360 2.0 系統，提供更高階的輔助駕駛功能。

作為商用車，Transit 的車隊管理能力被特別重視。車主現在可以使用 Ford Pro Telematics 追蹤車輛使用狀況，且新車配備標準「車輛維護監測 (Vehicle Maintenance Monitor)」功能，可提醒車主維修時點，降低業務中斷風險。

電動版本 E-Transit 也有明顯提升，新增蒸氣注入式熱泵系統，提升效率、優化續航。而底盤車型 E-Transit Chassis Cab 及 Cutaway 則新增 156 吋（約 3,962 mm）長軸版本，提供更大的貨物空間與彈性配置。

其他選配套件如「連網套件 (Connectivity Package)」成為亮點之一，此方案包含一年無限制 Wi-Fi、影音串流、內建 Alexa 語音服務與連網導航，非常適合車隊或商用車主提升車內數位體驗。同時，「送貨套件 (Delivery Package)」新增 Delivery Assist 功能，只要車輛切至 P 檔，系統會自動啟動警示燈、關閉所有車窗，司機下車時還會鎖門，更貼近送貨需求。

動力系統方面，2026 年式 Transit 提供兩款內燃機選擇：3.5 公升 V6（275 hp / 260 lb-ft）以及 3.5 公升 EcoBoost V6（300 hp / 400 lb-ft）。對於想轉向電動的車隊，E-Transit 採 89 kWh 電池搭配後置電動馬達，輸出 266 hp（198 kW / 269 PS），具備實用商用續航。

售價方面，內燃版 Transit 起價為 44,890 美元；而 E-Transit 起價為 48,150 美元。相較於 2025 年款 E-Transit Cutaway（起價 45,700 美元）及 Cargo Van（51,000 美元），新款車型有顯著漲幅，但對於商用客戶來說，其科技、效率與維運管理上的升級，有可能帶來較高回報率。