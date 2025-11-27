ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
百萬有找！台灣福特「全新國產休旅」入門款曝光　搭載1.5升渦輪

記者徐煜展／綜合報導

台灣福特六和日前展開Territory休旅接單，僅有頂規的109.9萬油電車型，不過Territory在海外本就還有更入門的1.5升渦輪，在保發中心的新車型應就是擔任入門動力的1.5升渦輪，最新曝光99.9萬售價！預計12月正式上市。

福特六和於保發中心出現2款車型，其中Territory Titanium+(FHEV)售價109.9萬，與日前接單價相符，而另外1款為Territory Titanium+，預料為入門款的1.5升渦輪，且售價壓在競爭更激烈的百萬有找門檻，這2款正式售價預期會比保發中心來得更低。

▲Territory短時間不會取代Kuga戰略位置，兩車會並行販售。

事實上，Territory會有入門的1.5升渦輪早就是預料之內，環境部早已曝光汽油渦輪、渦輪油電2種動力送測，入門1.5升汽油渦輪搭配7速雙離合，可提供167匹馬力、26.5公斤米扭力；高規渦輪油電可來到245匹馬力、55.6公斤米扭力。

雖然海外福特Kuga即將退場，但台灣仍會持續供應Kuga一段時間，屆時等Territory正式上市，Kuga、Territory將會採並行販售，成為福特六和在台灣2大國產休旅銷售主力。

