吉普「品牌首款電動越野休旅車」正式發表！北美市場搶先開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Jeep 日前宣布推出品牌首款純電、並具備 Trail Rated 認證的 2026 年式 Jeep Recon，以電能驅動詮釋越野基因。新車採用專屬電動平台打造，目標是在維持越野能力的前提下，提供更直接的動力反應與更安靜的駕乘體驗。Jeep 也指出，Recon 將率先於北美市場上市，起價為 6.5 萬美元，後續會擴大至其他市場。

Recon 延續 Jeep 經典元素，包括直立式車頭、七槽式水箱護罩（採用發光外框處理）與強調視野的大片玻璃面積。車身線條較過往更具未來感，但仍保留戶外生活導向的細節，如可拆卸式車門、後側玻璃與尾門玻璃等，不需工具即可完成拆卸。車頂則提供雙片式天窗或 Sky One-Touch 電動全景軟篷。燈組全面採用 LED，車尾則以類 Wrangler 風格的方形尾燈強化辨識度。首波 Moab 車型另具備防刮輪拱、側踏與消光黑車體飾件等更明顯的越野風格設定。

車室採水平布局，中控台上方設置模組化附件導軌，可安裝相機、導航或其他小物。大量耐磨材質與可拆卸式束帶儲物配置，強化空間的戶外實用性。中央扶手採上下雙層通道設計，便於放置大件物品，行李廂在第二排放倒後可提供 65.9 立方英尺的容積，另具備 3 立方英尺的前行李廂。座椅、門板與部分飾材採用非真皮合成材 Capri，並加入回收材質，顯示品牌對永續性的著墨。Recon 也標配 Alpine 音響，為便於拆門後仍保持音效品質，喇叭改配置在座椅下方。

Recon 採用 Jeep 最新的人機介面配置，整合 12.3 吋數位儀表與 14.5 吋橫式中控螢幕，並導入 Uconnect 5 多媒體系統。空調介面改以數位操作為主，同時保留旋鈕以維持使用直覺性。車載系統提供越野專屬 Trails Offroad 應用程式，可顯示路線資訊、傾角與車身姿態。電動車專用介面則呈現電量狀態與行程規劃，並整合由 TomTom 提供的動態續航計算。車主 app 也具備維修排程、道路救援與即時警示等服務。

Recon 採前後 EDM（電驅馬達組）構成四驅系統，綜效輸出達 650 匹馬力與 620 lb-ft 扭力，0–60 mph 最快 3.6 秒。車型預估最大純電續航為 250 英里（視車型而異）。底盤搭載前 SLA、後多連桿懸吊，Moab 車型標配 33 吋胎，可提供 9.1 吋離地高度。接近角、離去角與跨越角分別為 33.8、33.1、23.3 度。車輛具備電子後鎖定差速器、Selec-Terrain 五模式（Moab 車型含 Rock Mode）與低速巡航控制，並以鋼製底護板保護電池組。整體配置顯示 Recon 仍以越野機能為核心。

2026 Jeep Recon 以純電架構重新詮釋品牌傳統越野定位，在維持四驅能力與耐用性的同時，加入更多科技與空間機能，顯示 Jeep 在電動化轉型中的產品方向。隨著北美市場率先導入，後續表現將成為觀察電動越野車需求的重要指標，也反映未來同級車款在性能、續航與使用體驗上的競爭基準。