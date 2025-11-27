117.9萬起！台灣「Citroen Berlingo」推限定車色　5人、7人座都能選

▲台灣Citroen Berlingo導入限定車色，只有50輛名額。（圖／翻攝自Citroen）

記者徐煜展／綜合報導

作為級距熱銷車款的Citroen Berlingo，台灣於去年底帶來最新改款，並在11月27日帶來新選擇，寶嘉聯合特別向法國原廠爭取，將詢問度極高的經典人氣車色「清新綠」限量導入台灣。此車色法國原廠特別以「日本與台灣限定形式」推出，並未於其他全球市場販售！

▲全車系都能加價2萬選配「清新綠」車色，不過台灣配額只有50輛。

全新推出的「清新綠」車色在日本需加價15萬日圓（約新台幣3萬），而台灣市場更划算只需2萬，以限量形式導入 50 台，提供長軸 7 人座與短軸 5 人座兩款車型，「清新綠」開放全車系5人、7人座都能選配，售價117.9萬起。

▲布丁狗Berlingo配色新車色，展現更活潑的年輕感。

「清新綠」與 Citroen Berlingo方正俐落的車身比例相互呼應，在城市街景中展現輕盈而亮眼的風格。作為消費者詢問度最高的車色之一，「清新綠」此次重新導入台灣，並以「日本 ‧ 台灣」專屬市場限定且限量的方式回歸。

限量 50 台的身份，對追求個性化風格、又重視跨界生活實用性的車主而言，「清新綠」展現法式美學與日常機能的完美平衡，成為不可錯過的獨特選擇。

Citroen Berlingo兼具「油稅雙省」1.5升柴油動力，寬敞靈活的車室空間與多變的座椅配置，提供長軸 7 人座與短軸 5 人座車型，滿足家庭、戶外休閒與日常代步等多元需求。