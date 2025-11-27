「Kia改款新休旅」現身台灣！外觀、內裝升級搭載1.0升渦輪

▲Kia改款新Stonic台灣開始籌備，預計明年初上市。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

海外今年9月發表的2度小改款Kia Stonic，已經悄悄現身台灣展開測試，預計明年初上市，新Kia Stonic不僅外觀換新，內裝更是有感大升級，搭載省稅金1.0升渦輪動力！

▲改款新Stonic外觀著重於車頭整容。

台灣現身測試的Kia Stonic日前已毫無偽裝再進行測試，從外觀來看，與國外同步採用品牌最新的「Opposites United」設計語彙，整體造型大幅轉變：車頭換上整合於保桿的新式虎鼻水箱護罩，搭配直立式「Star Map LED 頭燈」，國外另還有提供更運動化的GT-Line車型。

▲內裝換上雙12.3吋介面，空調面板改成觸控式。

內裝升級幅度比外觀更有料，可謂迎來重大翻新，配置了雙 12.3 吋大螢幕：一個作為數位儀表，另一個為中控觸控螢幕，使駕駛資訊與娛樂功能整合更完善。過去實體的空調旋鈕也改成觸控式面板，操作更科技未來、整體座艙質感大幅提升。

海外新款 Stonic維持1.0升渦輪引擎配置，並提供輕油電 (MHEV) 選項。汽油最大馬力為 100 匹，若選擇MHEV輕油電版本，馬力可提升至 115 匹，台灣推測應會維持1.0升渦輪搭配輕油電配置。