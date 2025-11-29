ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
保時捷第1代凱燕「變身70年沙漠越野車」！內外全面翻新為車主圓夢

圖文／7Car 小七車觀點

在近日於杜拜舉行的「The Icons of Porsche」盛會中，一輛經過徹底改造的第一代 Cayenne 成為全場焦點。這款車是 Porsche 首次透過「Factory Re-Commission」定制項目，對一部已有 16 年車齡的 Cayenne 進行全面翻新與個性化改造，展現品牌對經典車款的重視與技術實力。

Sonderwunsch 計畫重塑經典 首代 Porsche Cayenne 重現 70 年代沙漠風情

這項獨特計畫的委託者是美國企業家兼車迷 Phillip Saroffm，他受到 Porsche 911 Spirit 70 的復古風格啟發，希望為自己的 2009 年 Cayenne GTS 注入 1970 年代的設計元素。原車行駛里程約 8 萬公里，車況良好，僅需加裝拖車鉤以滿足車主未來拖曳 Airstream 露營車穿越沙漠的夢想。

Sonderwunsch 計畫重塑經典 首代 Porsche Cayenne 重現 70 年代沙漠風情

外觀上，這輛 Cayenne 採用特調的「Blackolive」車色，下半部車身與鋁圈則以霧黑色處理，搭配粗獷胎紋的輪胎，強化其越野風格。內裝則融合了「English green」皮革與經典的 Pasha 黑白格紋織布，座椅中央與手套箱內部皆覆以此紋理，搭配淺色刷鋁飾板，營造出復古與現代感並存的座艙氛圍。

Sonderwunsch 計畫重塑經典 首代 Porsche Cayenne 重現 70 年代沙漠風情

Sonderwunsch 計畫重塑經典 首代 Porsche Cayenne 重現 70 年代沙漠風情

「Factory Re-Commission」是 Porsche Sonderwunsch計畫中專為既有車主提供的高端定制服務。從色彩、材質到技術整修，皆由保時捷專家團隊在總部祖文豪森進行評估與執行。此服務特別適合經典車款或年輕老車，往往在個性化過程中同步完成機械恢復，使車輛達到新車狀態。

第一代 Cayenne 自 2002 年問世以來，不僅開拓了保時捷的客群，更成為兼具家庭實用與越野性能的代表車型。此次透過 Sonderwunsch 計畫的重生，不僅實現了車主的夢想，也再次印證 Cayenne 在 Porsche 家族中不可取代的經典地位。

Sonderwunsch 計畫重塑經典 首代 Porsche Cayenne 重現 70 年代沙漠風情

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

