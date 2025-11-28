ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士AMG「第1款4門電動跑車」輕偽裝現身！砲口對準保時捷Taycan

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 近年持續強化電動化產品布局，而隨著純電技術逐步成熟，原廠也終於把重心放到真正屬於 AMG 的專屬車型上。這款被視為下一代 AMG GT 的全新純電四門跑車，近期在美國拉斯維加斯進行公開道路測試，並在相對輕量的偽裝之下展現出接近量產型態的車身線條。雖然正式發表仍要等到 2026 年，但從目前曝光的資訊來看，AMG 顯然準備以此車重新定義豪華品牌在四門跑車領域的戰略位置。

▲Mercedes-AMG 史上第一款採用專屬電動平台打造的車型，基礎為全新 AMG.EA 架構。這個平台被視為 AMG 未來十年的核心。

這次測試的主角屬於 Mercedes-AMG 史上第一款採用專屬電動平台打造的車型，基礎為全新 AMG.EA 架構。這個平台被視為 AMG 未來十年的核心，原廠不只將它用在四門跑車身上，也計畫延伸出跨界休旅版本，進一步擴大電動性能車的產品面向。外界普遍認為，這款車將會是 Mercedes-AMG 針對 Porsche Taycan 的直接回應，同時也得應對中國大陸品牌在電動高性能市場的強勢競爭，例如小米 SU7 Ultra 等後起之秀。

外觀方面，透過最新的街拍能明顯看出車身線條已趨近完成，包括修長車頭、流線車頂與緊緻的 fastback 尾部比例，整體視覺比現行 AMG GT 四門 Coupe 更具未來感。雖然前保桿與引擎蓋仍留有局部遮罩，後方的尾燈也採用過渡型組件，但比例與輪廓幾乎可視為最終量產造型。此車測試時位於拉斯維加斯市中心街頭，當地同時正在舉辦 F1 賽事，而 Mercedes-AMG Petronas 車隊的 George Russell 也受邀試駕。他形容 C590 原型車是「他開過最瘋狂的車之一」，這也為 AMG 的純電轉型增添更多話題性。

性能部分，原廠尚未公布最終規格，但目前可確定採用三馬達設定，並具備全輪驅動架構。概念階段曾提出超過 1,341 匹的動力輸出，即便量產版本不會完全照搬，也很可能維持超過 1,000 匹的級距。AMG 選擇使用「軸向磁通馬達」（axial flux motor），其優勢是體積小、效率高、重量低，非常適合高性能電動車，這也反映出 AMG 想透過專屬平台與專屬動力，重新奠定電動世代的性能標準。以現階段推測，這款車不只要挑戰 Taycan Turbo GT，也勢必把目標放在中國大陸高性能電動車的快速崛起，確保 AMG 在電動跑車市場仍具備清楚辨識度與領先形象。

此外，早期受邀搶先體驗的媒體曾透露，AMG 原型車具備模擬 V8 聲浪與換檔邏輯的特殊模式，透過電動馬達輸出特性營造類似傳統內燃機的節奏感，而這項設定似乎也讓包括 Russell 在內的試駕者留下強烈印象。雖然原廠尚未透露該功能是否會保留到量產階段，但 AMG 過往對品牌精神相當堅持，未來很可能以更成熟、更精緻的方式呈現，使電動車在保持性能與科技感之餘，也延續 AMG「情緒化駕馭體驗」的品牌核心。

隨著偽裝逐步減少、測試次數增加，這款 AMG 純電四門跑車的量產完成度已越來越高。預期 2025 年會進行更大規模道路測試，而 2026 年將成為 AMG 重新調整純電產品線的重要時間點。面對全球高性能電動車市場快速變化，AMG 顯然不只是推出一款新車，而是要用專屬平台、專屬動力與專屬駕馭邏輯重新定義品牌的純電時代，並在競爭愈發激烈的新能源跑車領域找回屬於自己的位置。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

