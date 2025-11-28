飛雅特「可愛小車500 Hybrid」登場！電動版反向移植變回燃油車

圖文／7Car 小七車觀點

Fiat 為了讓 500 車系更貼近主流需求，選擇以全新方式重新推出 500 Hybrid。這款車依然同時提供掀背與敞篷兩種車型，外觀也與純電的 500e 幾乎一致，但底層結構與生產布局卻與過去截然不同。原廠也直接選擇將原本為電動車打造的平台重新調整、搭配燃油動力，這種「反向移植」的方式相當罕見，也反映 Fiat 面對市場需求、法規變動與產線效益時的務實選擇。

全新 500 Hybrid 依舊採用 1.0 升三缸引擎，搭配 12V 輕油電系統，整體輸出調降至 64 匹馬力，較上一代少了 5 匹。動力透過 6 速手排傳輸到前輪，官方給出的加速成績掀背版本 0～100 km/h 約需 16.2 秒，敞篷則延長至約 17.3 秒，極速大約落在 154 km/h。Fiat 表示，新款 500 Hybrid 主要針對都會環境設計，重點在於油耗效率與低速流暢度，因此不以性能作為核心訴求，官方油耗約落在 22.53 km/l，與前代相近。

真正的變化來自平台結構。上一代 500 已經有 17 年車齡，隨著歐盟資安法規全面更新，老平台必須進行昂貴的重新認證。與其投入大量成本讓舊車跟上法規，Fiat 最終決定採取更激進的方式：將 500e 的純電平台回調為可容納燃油引擎的架構。這讓 500 Hybrid 具備更現代的車體結構，同時也繞過昂貴的重新開發流程，可說是成本、效率與法規之間的折衷方案。

視覺上，新款 500 Hybrid 與 500e 幾乎沒有差別，僅在水箱護罩做出更開放的造型，用來為汽油引擎增加散熱。內裝也沿用 500e 的配置，包含 Stellantis 最新的 10.25 吋中控螢幕、更新後的置物空間設計，以及與過去燃油 500 類似的高置排檔介面，讓新舊世代之間的使用感受保持一定延續性。

隨著新車導入，Fiat 也同時調整生產策略。500 Hybrid 的產線由原本的波蘭 Tychy 工廠改為義大利 Mirafiori，與 500e 採同一生產基地。義大利工廠在去年數度停線，透過引入 500 Hybrid，有助於提高產能利用率。Fiat CEO Olivier François 也坦言，500 Hybrid 將成為支撐產線運作的重要關鍵，並表示這次推出新的燃油車款，是品牌回應市場實際需求、維持社會實用性的最好證明。

目前歐規版本已在義大利開始量產，Fiat 預估年產量將超過 100,000 輛。對於一款以都會使用為核心的小車來說，這次的重新定位不只是更新動力，而是 Fiat 在傳統汽油、輕油電與純電動力之間重新找出最符合市場節奏的平衡點。