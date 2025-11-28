ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

飛雅特「可愛小車500 Hybrid」登場！電動版反向移植變回燃油車

圖文／7Car 小七車觀點

Fiat 為了讓 500 車系更貼近主流需求，選擇以全新方式重新推出 500 Hybrid。這款車依然同時提供掀背與敞篷兩種車型，外觀也與純電的 500e 幾乎一致，但底層結構與生產布局卻與過去截然不同。原廠也直接選擇將原本為電動車打造的平台重新調整、搭配燃油動力，這種「反向移植」的方式相當罕見，也反映 Fiat 面對市場需求、法規變動與產線效益時的務實選擇。

全新 500 Hybrid 依舊採用 1.0 升三缸引擎，搭配 12V 輕油電系統，整體輸出調降至 64 匹馬力，較上一代少了 5 匹。動力透過 6 速手排傳輸到前輪，官方給出的加速成績掀背版本 0～100 km/h 約需 16.2 秒，敞篷則延長至約 17.3 秒，極速大約落在 154 km/h。Fiat 表示，新款 500 Hybrid 主要針對都會環境設計，重點在於油耗效率與低速流暢度，因此不以性能作為核心訴求，官方油耗約落在 22.53 km/l，與前代相近。

真正的變化來自平台結構。上一代 500 已經有 17 年車齡，隨著歐盟資安法規全面更新，老平台必須進行昂貴的重新認證。與其投入大量成本讓舊車跟上法規，Fiat 最終決定採取更激進的方式：將 500e 的純電平台回調為可容納燃油引擎的架構。這讓 500 Hybrid 具備更現代的車體結構，同時也繞過昂貴的重新開發流程，可說是成本、效率與法規之間的折衷方案。

視覺上，新款 500 Hybrid 與 500e 幾乎沒有差別，僅在水箱護罩做出更開放的造型，用來為汽油引擎增加散熱。內裝也沿用 500e 的配置，包含 Stellantis 最新的 10.25 吋中控螢幕、更新後的置物空間設計，以及與過去燃油 500 類似的高置排檔介面，讓新舊世代之間的使用感受保持一定延續性。

隨著新車導入，Fiat 也同時調整生產策略。500 Hybrid 的產線由原本的波蘭 Tychy 工廠改為義大利 Mirafiori，與 500e 採同一生產基地。義大利工廠在去年數度停線，透過引入 500 Hybrid，有助於提高產能利用率。Fiat CEO Olivier François 也坦言，500 Hybrid 將成為支撐產線運作的重要關鍵，並表示這次推出新的燃油車款，是品牌回應市場實際需求、維持社會實用性的最好證明。

目前歐規版本已在義大利開始量產，Fiat 預估年產量將超過 100,000 輛。對於一款以都會使用為核心的小車來說，這次的重新定位不只是更新動力，而是 Fiat 在傳統汽油、輕油電與純電動力之間重新找出最符合市場節奏的平衡點。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Fiat飛雅特500Hybrid小車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

推薦閱讀

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

最新文章

保時捷第1代凱燕變身沙漠越野車2025-11-29

飛雅特可愛小車500 Hybrid登場2025-11-28

台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表2025-11-28

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了2025-11-28

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香2025-11-28

「TOYOTA、BMW雙門跑車」即將退場2025-11-28

賓士AMG第1款4門電動跑車現身2025-11-28

台灣「Citroen Berlingo」推限定車色2025-11-27

Nissan「改款新油電休旅」台灣進口導入機率高2025-11-27

TOYOTA「跨界7人座MPV」空間放大更實用2025-11-27

熱門文章

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香2025-11-28

台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表2025-11-28

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了2025-11-28

「TOYOTA新改款旅行商用車」上市2025-11-26

三菱「全新7人座休旅」開賣2025-11-26

飛雅特可愛小車500 Hybrid登場2025-11-28

TOYOTA「跨界7人座MPV」空間放大更實用2025-11-27

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起2025-11-24

「TOYOTA、BMW雙門跑車」即將退場2025-11-28

Nissan「改款新油電休旅」台灣進口導入機率高2025-11-27

相關新聞

賓士AMG「第1款4門電動跑車」輕偽裝現身！砲口對準保時捷Taycan

賓士AMG「第1款4門電動跑車」輕偽裝現身！砲口對準保時捷Taycan

吉普「品牌首款電動越野休旅車」正式發表！北美市場搶先開賣

吉普「品牌首款電動越野休旅車」正式發表！北美市場搶先開賣

Honda「日本專屬小車N-One」年式更新！實用性升級競爭力更強大

Honda「日本專屬小車N-One」年式更新！實用性升級競爭力更強大

福特「熱銷商用車新年式」美國亮相！數位科技應用大幅度升級

福特「熱銷商用車新年式」美國亮相！數位科技應用大幅度升級

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

讀者迴響

熱門文章

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香！上市不到一個月、今年配額完售

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香！上市不到一個月、今年配額完售

台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表！定位比bZ4X更便宜

台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表！定位比bZ4X更便宜

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗願望成真　年底開展

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗願望成真　年底開展

40萬有找！「TOYOTA新改款旅行商用車」上市　1.5升油電雙動力主打大空間

40萬有找！「TOYOTA新改款旅行商用車」上市　1.5升油電雙動力主打大空間

台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

飛雅特「可愛小車500 Hybrid」登場！電動版反向移植變回燃油車

飛雅特「可愛小車500 Hybrid」登場！電動版反向移植變回燃油車

TOYOTA「跨界7人座MPV」空間放大更實用！折合新台幣不用60萬

TOYOTA「跨界7人座MPV」空間放大更實用！折合新台幣不用60萬

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366