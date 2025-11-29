福斯老麵包車「真的浴火重生了」！原廠花費2000↑小時徹底翻新

圖文／7Car 小七車觀點

去年在南加州肆虐的 Palisades 大火，無情地將許多住家和車輛化為灰燼。但在那片焦黑的殘骸中，一輛藍白相間的 Volkswagen T2 巴士，卻以一種不可思議的方式，近乎完好地存活下來，成為了災後最搶眼的象徵。這張充滿對比的畫面透過新聞傳遍全球，也讓 Volkswagen 原廠注意到了這輛老車背後的故事。原廠隨後承諾，將親自負責修復這台「魔法巴士」，如今這項艱鉅的工程已正式完成，準備在今年的洛杉磯車展上首次對外公開。

從火場被拖出來的那一刻起，這輛 T2 的狀況其實遠比照片上看起來的更嚴重。車身外觀的烤漆被高溫燒到剝落、轉向燈的外蓋融化，加上本身的機件也已老化，而且歷任車主多年來的改裝痕跡，都讓修復難度大幅提升。Volkswagen 原廠表示，整個重建過程共更換或修復了超過 900 個零件，累積投入超過 2,000 個小時的工時。這幾乎等於是將整輛車從底盤到每一個細節裝飾，全都進行了一次徹底的重新整理。

不過，最麻煩的部分並不是火災造成的損壞，而是缺少了原廠的初始零件。這輛老車因為前任車主們以各種方式進行過改裝，有些原廠設備已經不在車上。這讓修復團隊必須費盡心力，想辦法找回包括工廠選配的時鐘、仍保留原包裝的側天線底座，以及窗簾布料等細節。這些零件在市場上早已是稀有品，讓整個修復計畫變成了一場全球性的「尋寶之旅」。

整個修復工程在 Volkswagen 位於美國加州奧克斯納德（Oxnard）的設施進行，這裡同時也是 Volkswagen Group of America 珍藏歷史車輛的重要基地。而車身鈑件的修復，則由長期協助修復 Porsche 古董車的專家 GE Kudensport 團隊負責處理。透過雙方的精誠合作，這輛因火災而受損的老 T2 得以恢復原貌，也讓它從單純的「倖存者」，轉變成一個真正的「浴火重生」的象徵。

這輛車之所以廣為人知，是因為美聯社當年拍攝的一張照片：畫面中一切都焦黑一片，唯獨這台白 × 藍的 T2 在灰燼中筆直站立，強烈的對比彷彿提醒著人們，災後生活仍有希望。車主 Megan Weinraub 為它取名「Azul」（西班牙文中「藍色」之意），如今這輛重生的巴士將在洛杉磯車展展出至 11 月 30 日，之後還會移師到 Petersen 汽車博物館，於 12 月 4 日到隔年 1 月 11 日期間參與特展。

為了紀念這段不可思議的故事，Volkswagen 也特別與知名品牌 Candylab 合作，推出了限量的木製 Azul 收藏模型車。這款精緻的小模型，只在洛杉磯車展的 Volkswagen 展區現場販售，數量有限、售完不補，極具收藏價值。