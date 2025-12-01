475萬起！BMW「大7旗艦房車新年式」台灣開賣　純粹版首次導入

▲BMW總代理汎德推出全新年式7系列旗艦房車，建議售價自475萬起。（圖／翻攝自BMW）

記者張慶輝／綜合報導

BMW總代理汎德今（1）日發表全新年式7系列旗艦房車，並開出475萬起的建議售價，此次首度導入735i Pure Excellence車型，提供買家全新的純粹低調奢華選項，而735i M Edition與740i M Edition車型則全面升級M Sport套件，帶來更具性能味的外型與內裝質感。

BMW新年式7系列建議售價

735i Pure Excellence：475萬元

735i M Sport：512萬元

740i M Sport：615萬元

▲新年式7系列配備飾光水箱護罩與光型變化智慧LED頭燈，前臉造型霸氣十足。（圖／翻攝自BMW）

新年式7系列的外型氣勢依舊，不僅飾光水箱護罩十分搶眼，光型變化智慧LED頭燈的分離式設計也很吸睛；車內則以12.3吋數位儀表與14.9吋中控螢幕構成懸浮式曲面螢幕，軟體新增Disney+ App，搭配Bowers & Wilkins頂級音響，為乘客帶來猶如劇院般的視聽享受。

▲車內配備12.3吋數位儀表與14.9吋中控螢幕，兩者構成懸浮式曲面螢幕。（圖／翻攝自BMW）

在735i M Edition與740i M Edition方面，外型升級了M Sport空力套件、M擾流尾翼、M專屬輪圈與深藍色M卡鉗，後者還標配21吋M星幅式輪圈與迎賓自動車門；內裝則換上M Nappa真皮多功能方向盤、M碳纖維飾版、M駕駛座踏板組與M字樣門檻等，740i M Edition更進一步升級雙後座麂皮頭枕，帶來更細膩的座艙質感。

▲M Edition雙車型從內到外都升級M Sport套件，帶來更具運動氣息的整體姿態。（圖／翻攝自BMW）

科技配備方面，全車系都配備有360度環景、AR擴增實境導航、遠端車輛啟動、智慧語音助理2.0、手機數位鑰匙2.0等，還有最高規格的BMW Personal CoPilot駕駛輔助科技；735i M Sport與740i M Sport另外配備有進階自動倒車輔助系統、手機遙控停車功能與可記憶10組的記憶路徑停車輔助系統，帶來更便利的用車體驗。

▲全車系搭載3.0升直列6缸引擎，分別可輸出272匹馬力與381匹馬力。（圖／翻攝自BMW）

全車系皆搭載3.0升直列6缸引擎，搭配Steptronic運動化8速手自排，735i車型具備272匹馬力與40.8公斤米扭力，0-100km/h加速僅需6.7秒，740i車型則提升至381匹馬力與53公斤米扭力，0-100km/h加速縮短至5.4秒，48V油電系統可帶來額外18匹馬力，操控上導入了全新My Mode行車體驗模式切換，搭配電子可變懸吊、前後軸自動水平氣壓懸吊與後軸轉向等，使駕乘體驗有感升級。