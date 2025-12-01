ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
光陽「K1國民機車推雙碟特仕版」！新增150動力南臺車展首次亮相

▲光陽「K1國民機車推雙碟特仕版」！新增150動力南臺車展首次亮相。（圖／翻攝自KYMCO）

▲光陽預告將為K1國民機車推出特仕版，除了前後雙碟外還新增150動力。（圖／翻攝自KYMCO）

記者張慶輝／綜合報導

KYMCO光陽今（1）日宣布旗下國民機車K1將推出特仕版，除了升級前後雙碟煞、全液晶儀表與飛利浦LED大燈外，也特別新增150c.c.動力，實車除了已經在高雄總廠開始量產外，也將在12／6至12／7的南臺車展首次與車迷見面，儘管目前已有中部車行以7萬有找的價格開始接單，但最終售價與上市優惠仍待光陽公布。

▲光陽「K1國民機車推雙碟特仕版」！新增150動力南臺車展首次亮相。（圖／翻攝自KYMCO）

▲外型除了烤漆件面積增加並換上新彩貼外，頭燈也升級為飛利浦LED。（圖／翻攝自KYMCO）

K1最早是在2023年9月發表，當時主打同級唯一雙後避震器設定，並且有著低座高、平整化大車廂、雙載舒適長座墊、iCBS連動煞車與高亮度LED頭燈等特色，還強調其125c.c.引擎可輸出9.8匹馬力，產品定位為「高階國民車」。

▲光陽「K1國民機車推雙碟特仕版」！新增150動力南臺車展首次亮相。（圖／翻攝自KYMCO）

▲儀錶板從傳統指針升級為全液晶顯示，資訊讀取更加清晰容易。（圖／翻攝自KYMCO）

經過2年多後，光陽再度為K1推出特仕版車型，在原有的造型輪廓之上增加烤漆件面積，同時搭配上全新的彩貼設計，整體質感更勝以往；另外頭燈組不只造型有所變化，內部也換上Class D的飛利浦LED燈具，同時儀錶板也從傳統指針換上全液晶顯示，資訊讀取更加清晰，可放下兩頂安全帽的平整化大車廂也依舊維持。

▲光陽「K1國民機車推雙碟特仕版」！新增150動力南臺車展首次亮相。（圖／翻攝自KYMCO）

▲平整化大車廂可輕鬆放下2頂安全帽。（圖／翻攝自KYMCO）

動力方面，除了原先的125車型外，更在此次追加150c.c.車型，雖然目前光陽未透露動力表現，不過先前能源局耗能證明已經提前公布油耗，繳出市區38.0km/L、定速56.55km/L、平均43.7km/L的一級能耗表現；操控方面，除了維持後雙避震器設定外，這次也升級至前後雙碟煞，帶來更好的制動表現。

▲光陽「K1國民機車推雙碟特仕版」！新增150動力南臺車展首次亮相。（圖／翻攝自KYMCO）

▲後輪從鼓煞變更為碟煞，預期能帶來更好的制動效果。（圖／翻攝自KYMCO）

關鍵字：KYMCO光陽K1國民機車150雙碟後碟新車

