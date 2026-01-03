【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

▲台北車展百花齊放，納智捷指定車型折價促銷15萬。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台北車展12月底正式發展，為2026年想換新車的消費者精打細算，剛取得TNCAP五星好評的納智捷n7不僅推出誠意升級配備，更針對指定車型折價15萬；TOYOTA、Suzuki、Peugeot也都分別在車展推出新車，搶攻不同級距的消費者。

▲納智捷n7再進化推出遙控停車輔助，還享有15萬折價促銷。

納智捷n7持續為新舊車主服務（連結），車展推出可針對OTA遠端升級遙控停車系統，更是成為國產電動車首創先例，不僅如此，本月購買納智捷n7針對指定車型還享有15萬折價促銷，還能免費獲得1:43模型車。

▲TOYOTA Urban Cruiser價格引起消費者討論，只比bZ4X便宜1萬。

繼bZ4X之後，台灣TOYOTA迎來第2款電動車搶攻入門市場（連結），全新Urban Cruiser電動小休旅以127萬上市，相較日本進口的128萬的bZ4X，Urban Cruiser為印度製造，搭載61度電池，NEDC為483公里。

▲Suzuki開價比隔壁TOYOTA便宜，還多了四驅選擇。

作為TOYOTA Urban Cruiser雙生車，Suzuki也在車展上市e Vitara首款電動休旅（連結），售價比TOYOTA更有競爭力，分別為115、123萬，搭載61度電池，提供單馬達前驅、雙馬達四驅雙車型配置。

▲Peugeot 408 性能旗艦台北車展宣布接單，售價159.8萬。

Peugeot 408成為品牌2025年銷量神助攻，今年預告推出旗艦性能1.6升渦輪動力（連結），相比標準款的1.2升渦輪油電，新動力1.6升渦輪馬力上漲至225匹，售價159.8萬，台灣首波限量只有120台！