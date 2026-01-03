ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

▲台北車展百花齊放，納智捷指定車型折價促銷15萬。（圖／資料照）

▲台北車展百花齊放，納智捷指定車型折價促銷15萬。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台北車展12月底正式發展，為2026年想換新車的消費者精打細算，剛取得TNCAP五星好評的納智捷n7不僅推出誠意升級配備，更針對指定車型折價15萬；TOYOTA、Suzuki、Peugeot也都分別在車展推出新車，搶攻不同級距的消費者。

▲台北車展百花齊放，納智捷指定車型折價促銷15萬。（圖／資料照）

▲納智捷n7再進化推出遙控停車輔助，還享有15萬折價促銷。

納智捷n7持續為新舊車主服務（連結），車展推出可針對OTA遠端升級遙控停車系統，更是成為國產電動車首創先例，不僅如此，本月購買納智捷n7針對指定車型還享有15萬折價促銷，還能免費獲得1:43模型車。

▲台北車展百花齊放，納智捷指定車型折價促銷15萬。（圖／資料照）

▲TOYOTA Urban Cruiser價格引起消費者討論，只比bZ4X便宜1萬。

繼bZ4X之後，台灣TOYOTA迎來第2款電動車搶攻入門市場（連結），全新Urban Cruiser電動小休旅以127萬上市，相較日本進口的128萬的bZ4X，Urban Cruiser為印度製造，搭載61度電池，NEDC為483公里。

▲台北車展百花齊放，納智捷指定車型折價促銷15萬。（圖／資料照）

▲Suzuki開價比隔壁TOYOTA便宜，還多了四驅選擇。

作為TOYOTA Urban Cruiser雙生車，Suzuki也在車展上市e Vitara首款電動休旅（連結），售價比TOYOTA更有競爭力，分別為115、123萬，搭載61度電池，提供單馬達前驅、雙馬達四驅雙車型配置。

▲台北車展百花齊放，納智捷指定車型折價促銷15萬。（圖／資料照）

▲Peugeot 408 性能旗艦台北車展宣布接單，售價159.8萬。

Peugeot 408成為品牌2025年銷量神助攻，今年預告推出旗艦性能1.6升渦輪動力（連結），相比標準款的1.2升渦輪油電，新動力1.6升渦輪馬力上漲至225匹，售價159.8萬，台灣首波限量只有120台！

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAUrban CruiserSuzukiLuxgenPeugeot

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

推薦閱讀

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

台北車展「今年最後1天正式開跑」！盤點7大亮點進場前先掌握

台北車展「今年最後1天正式開跑」！盤點7大亮點進場前先掌握

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366