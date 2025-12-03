ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
KIA「最便宜入門電動車」預告明年1月現身！EV2確認歐洲生產＆販售

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 近日正式預告將在 2026 年 1 月將迎來其電動車陣營中最小成員 Kia EV2，官方宣布將於布魯塞爾車展展示，同時確認 EV2 將在歐洲當地生產，供應歐洲市場。對於尋求城市通勤、經濟實用的電動車買家來說，這款車將是 Kia 陣容中最親民的選擇。

Kia 公布了三張預告照，雖然車輛仍被覆布遮掩，但從外型輪廓來看，量產版本跟年初在 Kia EV Day 所亮相的概念車保持相當一致。從照片中可以辨識出方正短鼻、明顯腰線折角、車頂微微後傾至尾門上方擾流尾翼的設計，整體比例、厚實的車身線條還有 SUV 該有的穩重感都保留了下來。雖然細節光條設計與概念車略有出入，但整體氛圍很接近。

不過，也有幾處顯示量產化妥協的變動。前懸突出變長，這是為了符合撞擊安全法規所需；此外，與概念車少見的 B 柱也浮現，意味著原來那種幾乎無框的開放感設計將被壓制。這些更改雖然帶來便利與合規性，但多少也讓 EV2 的部分「概念感」走回現實。

▲Kia EV2 Concept 

至於內裝與空間靈活性，Kia 拿出「寬敞、可調空間」作為訴求。不過具體數據尚未公布，我們只能依循概念車時的承諾：後座可摺疊、前排座椅可滑動，讓車內在停車靜止時化身寬敞休憩空間。若量產版依舊保留這樣設計，將對通勤、短途旅遊、城市生活非常友善。

動力與續航資訊目前仍未公開，但外界預估 EV2 將採用 400V 系統，並極可能只配一具前輪驅動單馬達，複合都市通勤與入門買家的使用需求。

Kia 預計 EV2 將於 2026 年正式上市，歐洲售價目標約為 30,000 歐元左右，鎖定的是想轉入電動車，但預算與城市通勤兼顧的消費族群。如果 EV2 能如預期推出，將可能和同級電動 SUV，如 Renault 4 E‑Tech 直接競爭，搶攻電動入門 SUV 市場。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

