「Nissan全新入門休旅」發表折合新台幣70萬有找！外型搶眼搭1.6升動力

▲Nissan帶來全球戰略車Kait小休旅。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

日前搶先流出的Nissan Kai全新小休旅，已經在巴西市場迎來正式首發，除了鎖定拉丁美洲市場外，未來也計劃進軍各地。這款以「高性價比 + 入門訴求」為核心的新車，將成為 Nissan 在全球市場特別是新興市場的關鍵戰略車款。

▲Nissan Kai與上一代Kicks共享平台技術。

Nissan Kai開價117,990 雷亞爾，折合新台幣約69萬，車身尺碼，長 4,304 mm、寬 1,760 mm、高 1,611 mm，軸距則為 2,620 mm，與上一代Nissan Kicks 相近。

事實上，這款正是由過去Kicks V-platform平台打造，搭載同樣的1.6升自然進氣與CVT變速箱，繳出110匹馬力、14.9公斤米扭力，若使用酒精燃料，可來到113匹馬力、15.2公斤米扭力。

▲外型設計與過去Kicks更有視覺辨識感。

Kait 拋棄品牌過往經常使用的V-Motion水箱護罩。取而代之的是橫式水箱罩與寬大下氣壩設計，並搭配分離式 LED 頭燈組。讓前端視覺更顯現代、俐落，有別以往 SUV 常見的造型。

車尾配備新的LED 尾燈組，燈條設計比較銳利、線條感重，使夜間辨識度提升。在尾門中央，有明顯「KAIT」字樣銘牌標示車型名稱，加強識別性。

▲配備不因入門身分顯得太陽春。

內裝配置不算太陽春，配備7吋液晶儀表與 9 吋中控觸控螢幕，支援 Apple CarPlay / Android Auto；行李廂容積達 432 公升，後座與空間表現符合一般家庭需求。