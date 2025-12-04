改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

▲泰國發表改款新HONDA CR-V！以後只賣油電動力。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

泰國迎來最新改款HONDA CR-V，動力編成經過簡化，未來聚焦在新能源市場，泰規取消1.5升汽油渦輪，僅留下2.0升e:HEV油電，並帶來更有誠意的配備升級，台灣市場上，目前正在測試油電CR-V，預計明年國產上市。

▲泰國小改款CR-V淘汰1.5升渦輪，僅有2.0升油電。

油電CR-V與喜美Civic都採用2.0升e:HEV動力，2.0 升自然進氣引擎，搭配雙馬達和鋰電池，綜效輸出可達約 207 匹馬力，平均油耗來到19.6km/L，兼顧動力與節能。

可惜的是，改款CR-V外型並未太多變化，車身尺碼依舊為 4,694mm × 1,864mm × 1,692mm，軸距 2,700mm，不過仍有提供帥氣的RS運動化車型。

▲配備升級音響，導入Google系統車載系統。

配備相較外觀更有誠意，小改款 CR-V 導入 Bose 音響系統並配置 12 支揚聲器，搭配 10.2 吋數位儀表與支援 Google 服務的中控多媒體車機，整體科技感與質感同步提升。

隨著台灣油電休旅市場升溫，近期福特推出Territory油電休旅，而第6代RAV4也正在蠢蠢動，明年HONDA CR-V也即將在台灣推出2.0升油電，三強鼎立大戰一觸即發。