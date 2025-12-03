ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

▲三菱於泰國一口氣端出新Xpander、Xpander Cross油電7人座。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

作為三菱於東南亞市場銷售招牌之一，Xpander、Xpander Cross雙雙在泰國迎來改款更新，並把主力聚焦在日前新推的1.6升油電技術，當地售價折合新台幣91萬起。

▲三菱於泰國一口氣端出新Xpander、Xpander Cross油電7人座。（圖／翻攝自三菱）

▲外觀針對車頭小針美容，並換上新的17吋鋁圈。

Xpander屬於7人座MPV級距，而Xpander Cross則是賦予更多流行的跨界元素，兩款新車皆換上新的「Dynamic Shield」前臉，下氣壩造型更立體，前保桿與水箱護罩也重新設計，搭配 LED 前霧燈、燻黑 LED 尾燈與新式樣 17 吋鋁圈，整體風格比前代更具運動感。

Xpander、Xpander Cross都搭載1.6升油電動力，搭配CVT變速箱，繳出114匹馬力，具備短暫的純電行駛能力。售價上Xpander 93.9萬泰銖，折合新台幣91萬；Xpander Cross開價96.9萬泰銖，折合新台幣約94萬。

▲內裝優化新的10吋多媒體螢幕，並升級座椅材質，應付東南亞炎熱的天氣。

Xpander內裝採黑色調鋪陳；Xpander Cross則採用黑棕雙色配置，營造更具層次的座艙氛圍。升級重點包括10 吋多媒體觸控螢幕（支援無線 Apple CarPlay／Android Auto）、全新設計電子排檔介面、新款Heat Guard散熱座椅材質，改善乘坐舒適度。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅Eclipse CrossXpander

