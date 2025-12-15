ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起！6種車型、12種車色可選

▲新一代TOYOTA RAV4北美官網上線！車型、車色選擇豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA RAV4北美官網上線！車型、車色選擇豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為首發地區的北美新一代TOYOTA RAV4，北美官網已經上線開賣，帶來詳細的車型配置，北美新一代RAV4提供2.5升油電、2.5升PHEV插電式油電，當地售價折合新台幣96萬起跳！

▲北美提供3種造型，Core為入門款、中階可選擇越野版、GR Sport則為高規車型主打。

新一代TOYOTA RAV4以2.5升油電作為主力，並未提供汽油車型，而PHEV則為高規選擇。入門油電開價31,900美金，折合新台幣96萬起；中階款油電落在36,000～38,000美金，折合新台幣108～114萬，中階款就有越野版造型可選。

至於PHEV則以GR Sport作為主打，售價來到44,800～48,600美金，折合新台幣135～146萬。台灣市場經銷端透露，2.5升油電、2.5升PHEV都會導入台灣，有望在年底台北車展開始接單。

▲單色選擇有9種，還能搭配雙色車頂達到12種。

6代RAV4還有多達 12 種車身顏色，選擇比舊款更豐富。單色選擇有Meteor Shower 流星灰、Urban Rock 都會岩灰、Wind Chill Pearl 珍珠白、Midnight Black 午夜黑、Ruby Flare Pearl 紅色、Blueprint 藍色系、Ice Cap白色、Storm Cloud深灰，以及 Rugged專屬的 Everest越野色。

另外還提供 3 種雙色車身，採用黑色車頂搭配不同車身色，整體視覺更年輕、有運動感，也更符合新世代 SUV 的市場口味。

▲內裝提供單色與雙色樣式。

內裝風格配置選擇也不錯，入門款以黑色為主，高階車型則透過高級皮革鋪陳，營造更有質感的雙色樣式，不同等級在質感上的差距相當明確，也呼應其價格區間設定。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

